Mongo Express هو واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لـ MongoDB، مبنية باستخدام Node.js و Bootstrap 5. تتيح لك الاتصال بمثيل MongoDB والبدء فورًا في تصفح قواعد البيانات، واستكشاف المجموعات، وتحرير المستندات، وتشغيل الاستعلامات — كل ذلك من علامة تبويب المتصفح، دون الحاجة إلى عميل قاعدة بيانات محلي. تتعامل الواجهة مع عمليات CRUD الكاملة عبر قواعد البيانات والمجموعات والمستندات الفردية، وتدعم النطاق الكامل لأنواع بيانات BSON بحيث يتم عرض المستندات وتحريرها بدقة.

إن استضافة Mongo Express ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك على خادم VPS يحافظ على كلا الخدمتين على نفس الشبكة الخاصة، بحيث لا يتم كشف منفذ قاعدة البيانات الخاص بك للإنترنت أبدًا بينما تظل واجهة المستخدم الإدارية متاحة عبر HTTPS من خلال Traefik.