نشر Mongo Express بنقرة واحدة.
واجهة إدارية قائمة على الويب لـ MongoDB تتيح لك تصفح قواعد البيانات وتعديلها وإدارتها عبر المتصفح.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mongo Express؟
Mongo Express هو واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لـ MongoDB، مبنية باستخدام Node.js و Bootstrap 5. تتيح لك الاتصال بمثيل MongoDB والبدء فورًا في تصفح قواعد البيانات، واستكشاف المجموعات، وتحرير المستندات، وتشغيل الاستعلامات — كل ذلك من علامة تبويب المتصفح، دون الحاجة إلى عميل قاعدة بيانات محلي. تتعامل الواجهة مع عمليات CRUD الكاملة عبر قواعد البيانات والمجموعات والمستندات الفردية، وتدعم النطاق الكامل لأنواع بيانات BSON بحيث يتم عرض المستندات وتحريرها بدقة.
إن استضافة Mongo Express ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك على خادم VPS يحافظ على كلا الخدمتين على نفس الشبكة الخاصة، بحيث لا يتم كشف منفذ قاعدة البيانات الخاص بك للإنترنت أبدًا بينما تظل واجهة المستخدم الإدارية متاحة عبر HTTPS من خلال Traefik.
الميزات الأساسية في Mongo Express
عمليات CRUD كاملة
إنشاء وقراءة وتحديث وحذف قواعد البيانات والمجموعات والمستندات من خلال واجهة متصفح نظيفة دون كتابة أي أوامر shell.
محرر المستندات المضمن
عدّل المستندات مباشرةً في واجهة المستخدم مع دعم كامل لأنواع BSON، بحيث يتم التعامل مع قيم مثل ObjectId وDate وNumberLong بشكل صحيح.
استيراد وتصدير المجموعة
استيراد وتصدير بيانات المجموعة بتنسيق JSON لعمليات الترحيل، أو النسخ الاحتياطي، أو مشاركة لقطات مجموعات البيانات بين البيئات.
إدارة الفهرس
عرض وإنشاء وإسقاط الفهارس على أي مجموعة لفهم أداء الاستعلام وتحسينه دون مغادرة المتصفح.
إدارة ملفات GridFS
تصفح وإدارة الملفات الكبيرة المخزنة في مجموعات MongoDB GridFS مباشرة من خلال واجهة المستخدم.
لماذا تشغّل Mongo Express على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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