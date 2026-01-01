نشر TaxHacker بنقرة واحدة.
أداة محاسبة تعمل بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا تستخرج البيانات تلقائيًا من الإيصالات والفواتير للمستقلين والشركات الصغيرة.
اختر خطة VPS لـ TaxHacker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TaxHacker؟
TaxHacker هو تطبيق محاسبي مفتوح المصدر ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للمستقلين ورواد الأعمال المستقلين والشركات الصغيرة. يلغي إدخال البيانات اليدوي باستخدام نماذج اللغة الكبيرة لاستخراج المبالغ والتواريخ والتجار والبيانات الضريبية وبنود الفواتير تلقائيًا من الإيصالات والفواتير المحملة.
على عكس أدوات المحاسبة SaaS، يعمل TaxHacker بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مستنداتك المالية لا تغادر خادمك أبدًا. يدعم أكثر من 170 عملة عالمية مع تحويل تلقائي لسعر الصرف التاريخي، ويعمل مع OpenAI، Google Gemini، Mistral، أو النماذج المحلية عبر Ollama، ويتيح لك إنشاء فئات مخصصة ومطالبات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لسير عمل عملك المحدد.
الميزات الأساسية في TaxHacker
استخراج مستندات الذكاء الاصطناعي
يحلل تلقائيًا الإيصالات والفواتير لاستخراج المبالغ والتواريخ والتجار وبيانات الضرائب دون إدخال يدوي.
دعم متعدد العملات
يتتبع المعاملات عبر أكثر من 170 عملة و14 عملة مشفرة مع التحويل التلقائي لسعر الصرف التاريخي.
مقدمو LLM المرنون
يعمل مع OpenAI، جوجل جيميني، ميسترال، أو نماذج محلية مثل أولاما — اختر المزود الذي يناسب احتياجات خصوصيتك وتكلفك.
فئات مخصصة
أنشئ فئات ومشاريع وحقولاً مخصصة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المخصصة والمُعدّة لتناسب سير عمل عملك المحدد.
تحكم كامل بالبيانات
تبقى جميع المستندات المالية على الخادم الخاص بك — لا ترى أي خدمات طرف ثالث بيانات عملك الحساسة أبدًا.
عمليات مجمعة
التصفية المتقدمة، والبحث بالنص الكامل، والعمليات المجمعة، وتصدير البيانات تجعل التحضير لموسم الضرائب أمرًا يسيرًا.
لماذا تشغّل TaxHacker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.