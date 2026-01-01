TaxHacker هو تطبيق محاسبي مفتوح المصدر ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للمستقلين ورواد الأعمال المستقلين والشركات الصغيرة. يلغي إدخال البيانات اليدوي باستخدام نماذج اللغة الكبيرة لاستخراج المبالغ والتواريخ والتجار والبيانات الضريبية وبنود الفواتير تلقائيًا من الإيصالات والفواتير المحملة.

على عكس أدوات المحاسبة SaaS، يعمل TaxHacker بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مستنداتك المالية لا تغادر خادمك أبدًا. يدعم أكثر من 170 عملة عالمية مع تحويل تلقائي لسعر الصرف التاريخي، ويعمل مع OpenAI، Google Gemini، Mistral، أو النماذج المحلية عبر Ollama، ويتيح لك إنشاء فئات مخصصة ومطالبات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لسير عمل عملك المحدد.