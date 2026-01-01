OneDev هو منصة DevOps شاملة ذاتية الاستضافة تجمع استضافة Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ولوحات كانبان، وسجل الحزم في تطبيق واحد. تجعل ميزات منشئ المسارات المرئية وذكاء الكود الخاص بها في متناول المطورين الذين ليس لديهم خبرة عميقة في DevOps، بينما تمنح لغة الاستعلام المتقدمة المستخدمين المتقدمين تحكمًا دقيقًا في الإصدارات والمشكلات والتعهدات.

استضافة OneDev ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المطورين بتكلفة بنية تحتية ثابتة، مع ملكية كاملة لكود المصدر الخاص بك ومخرجات البناء. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وإمكانية الوصول إلى مقبس Docker حتى يتمكن OneDev من تشغيل مهام CI/CD مباشرة على خادمك.