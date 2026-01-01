نشر OneDev بنقرة واحدة.
منصة DevOps متكاملة ومستضافة ذاتيًا مع استضافة Git، وخطوط أنابيب CI/CD، ولوحات كانبان، وسجل للحزم.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OneDev؟
OneDev هو منصة DevOps شاملة ذاتية الاستضافة تجمع استضافة Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ولوحات كانبان، وسجل الحزم في تطبيق واحد. تجعل ميزات منشئ المسارات المرئية وذكاء الكود الخاص بها في متناول المطورين الذين ليس لديهم خبرة عميقة في DevOps، بينما تمنح لغة الاستعلام المتقدمة المستخدمين المتقدمين تحكمًا دقيقًا في الإصدارات والمشكلات والتعهدات.
استضافة OneDev ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المطورين بتكلفة بنية تحتية ثابتة، مع ملكية كاملة لكود المصدر الخاص بك ومخرجات البناء. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وإمكانية الوصول إلى مقبس Docker حتى يتمكن OneDev من تشغيل مهام CI/CD مباشرة على خادمك.
الميزات الأساسية في OneDev
استضافة Git ومراجعة الكود
خادم Git كامل مع تصور متقدم للفروقات، وحماية الفروع، وضوابط استراتيجية الدمج لمراجعة التعليمات البرمجية المنظمة.
منشئ CI/CD مرئي
أنشئ وتصور خطوط الأنابيب دون كتابة YAML من الصفر — اسحب وأفلت الخطوات مع تصدير YAML كامل للتحكم في الإصدار.
كانبان وتتبع المشكلات
لوحات كانبان مدمجة ومتتبع للمشكلات مع حقول مخصصة ولغة استعلام متقدمة لتصفية دقيقة.
سجل الحزم
استضف صور Docker ومخرجات البناء الأخرى في السجل المدمج جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية وخطوط الأنابيب الخاصة بك.
ذكاء الكود
يساعد التنقل بالرموز والبحث الدلالي في الكود المطورين على فهم قواعد الأكواد غير المألوفة بشكل أسرع.
لماذا تشغّل OneDev على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.