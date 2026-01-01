نشر Reactive Resume بنقرة واحدة.
منشئ سيرة ذاتية مجاني ومفتوح المصدر يحافظ على بياناتك المهنية على الخادم الخاص بك، وليس على سحابة طرف ثالث.
اختر خطة VPS لـ Reactive Resume
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Reactive Resume؟
Reactive Resume هو منشئ سيرة ذاتية مفتوح المصدر يركز على الخصوصية، ويمنحك ملكية كاملة لبياناتك المهنية. على عكس أدوات السيرة الذاتية كخدمة (SaaS) التي تخزن معلوماتك على خوادم طرف ثالث، فإن الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. أنشئ سيرًا ذاتية مصقولة باستخدام أكثر من 14 قالبًا مصممًا باحترافية، وعاين التغييرات في الوقت الفعلي، وصدّر ملفات PDF مثالية — كل ذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب على منصة شخص آخر.
يجمع هذا النشر كل ما هو ضروري: PostgreSQL لبيانات المستخدم، ومحرك عرض Chrome بدون واجهة رسومية لتوليد ملفات PDF، ومخزن ملفات محلي متوافق مع S3. تتوفر مساعدة كتابة اختيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر OpenAI أو Google Gemini أو Anthropic Claude إذا قمت بتوفير مفتاح API.
الميزات الأساسية في Reactive Resume
14+ قوالب سيرة ذاتية
اختر من القوالب المصممة باحترافية وخصص الخطوط والألوان والتخطيطات لتناسب أسلوبك الشخصي.
تصدير PDF مثالي بالبكسل
إنشاء ملفات PDF عبر عارض Chrome مدمج بدون واجهة رسومية — لا تتطلب خدمة خارجية أو مكونًا إضافيًا للمتصفح.
روابط عامة قابلة للمشاركة
شارك سيرتك الذاتية عبر رابط URL فريد يعكس دائمًا أحدث تعديلاتك دون الحاجة لإعادة إرسال الملفات.
مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي
تحسين محتوى السيرة الذاتية باستخدام اقتراحات من OpenAI، أو Google Gemini، أو Anthropic Claude باستخدام مفتاح API الخاص بك.
المصادقة الثنائية
تأمين الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على TOTP ودعم مفتاح المرور (passkey) الاختياري لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور.
لماذا تشغّل Reactive Resume على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.