نشر draw.io بنقرة واحدة.
تطبيق رسم تخطيطي مجاني ومفتوح المصدر لإنشاء المخططات الانسيابية، ورسوم بيانية للشبكات، وUML، وتصورات معمارية — مستضاف ذاتيًا بالكامل.
اختر خطة VPS لـ draw.io
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام draw.io؟
draw.io (diagrams.net) هو أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر يثق بها ملايين المهندسين والمعماريين ومحللي الأعمال. تدعم مجموعة واسعة من أنواع المخططات — المخططات الانسيابية، ومخططات فئات UML، ومخططات الكيانات والعلاقات، وخرائط الشبكة والبنية التحتية، وسير عمل BPMN، والمزيد — كل ذلك من محرر مصقول يعتمد على المتصفح.
استضافة draw.io ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جميع بيانات المخططات تبقى ضمن بنيتك التحتية. لا يتم إرسال أي ملفات إلى خوادم خارجية، مما يجعله الخيار الافتراضي للفرق في الصناعات المنظمة أو تلك التي لديها متطلبات صارمة لإقامة البيانات. صورة Docker عديمة الحالة وخفيفة الوزن، ولا تحتوي على تبعيات قاعدة بيانات.
الميزات الأساسية في draw.io
صفر تبعيات خارجية
يعمل draw.io كحاوية واحدة عديمة الحالة ولا يتطلب قاعدة بيانات — بيانات المخطط لا تغادر خادمك أبدًا.
دعم واسع للرسوم البيانية
أنشئ مخططات انسيابية، ومخططات UML، ومخططات ER، وخرائط شبكة، وسير عمل BPMN، وهياكل سلكية من محرر موحد.
تكاملات التخزين السحابي
اربط بـ جوجل درايف ومايكروسوفت ون درايف وجيت لاب لتخزين المخططات وتحديد إصداراتها بجانب ملفاتك الحالية.
تصدير من جانب الخادم
تصدير الرسوم البيانية إلى تنسيقات PDF و PNG و SVG و Visio (.vsdx) مباشرة على الخادم دون معالجة من جانب العميل.
محرر قادر على العمل دون اتصال بالإنترنت
يعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت عن طريق إضافة
?offline=1 إلى عنوان URL — مثالي للبيئات المعزولة أو المقيدة.
لماذا تشغّل draw.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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