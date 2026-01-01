خصم يصل إلى 68% على TeslaMate

نشر TeslaMate بنقرة واحدة.

مسجل بيانات مستضاف ذاتيًا لسيارتك التيسلا يسجل كل قيادة وشحن وإحصائية رحلة مع لوحات معلومات جرافانا الجميلة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر TeslaMate بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ TeslaMate

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TeslaMate؟

TeslaMate هو مسجل بيانات مفتوح المصدر لأصحاب سيارات تسلا يتصل بواجهة برمجة تطبيقات تسلا (Tesla API)، ويستطلع بيانات القياس عن بعد لسيارتك باستمرار، ويخزن كل رحلة وشحن وتحديث برنامج وحدث توقف في قاعدة بيانات PostgreSQL. تم تصميمه حول تطبيق ويب Phoenix نظيف ومثيل Grafana مخصص مع عشرين لوحة تحكم جاهزة، ويمنحك رؤى تاريخية حول الكفاءة وتدهور البطارية وتكاليف الشحن وعادات القيادة التي لا يكشف عنها تطبيق تسلا.

استضافة TeslaMate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل كيلومتر من بيانات القيادة — لا توجد خدمة تحليلات تابعة لجهة خارجية تستوعب مواقع رحلاتك أو سجل الشحن أو أنماط الاستيقاظ. تعمل حزمة PostgreSQL وGrafana ووسيط MQTT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وتسجل الدخول إلى TeslaMate مرة واحدة باستخدام حساب Tesla الخاص بك لبدء جمع البيانات.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في TeslaMate

تسجيل القيادة والشحن

يسجل الاستقصاء المستمر كل رحلة قيادة، وجلسة شحن، وتحديث برنامج، وأي حدث ركن مع طوابع زمنية دقيقة للبدء والانتهاء والمواقع.

لوحات تحكم جرافانا جاهزة

أربع وعشرون لوحة معلومات تعرض الكفاءة والمدى وتكاليف الشحن وتآكل الإطارات وتدهور البطارية جاهزة للاستخدام — لا يتطلب إعداد Grafana.

حل الرحلة والعنوان

الترجمة العكسية للإحداثيات الجغرافية تحول إحداثيات GPS الأولية إلى عناوين مسماة، بحيث يظهر سجل الرحلات أسماء الأماكن الفعلية، وليس الإحداثيات.

تتبع صحة البطارية

تساعدك الرسوم البيانية لتدهور البطارية على المدى الطويل وفقدان السعة المتوقع على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستبدال أو مطالبات الضمان.

تقارير تكلفة الشحن

قم بإعداد التعريفات لكل موقع لحساب تكاليف الشحن الدقيقة لكل جلسة، وتقديرات الفاتورة الشهرية، والوفورات مقارنة بالبنزين.

تكامل MQTT

حالة السيارة المباشرة المنشورة عبر MQTT تتكامل مع Home Assistant، أو openHAB، أو أي منصة أتمتة منزلية تتحدث MQTT.

لماذا تشغّل TeslaMate على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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