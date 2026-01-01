نشر TeslaMate بنقرة واحدة.
مسجل بيانات مستضاف ذاتيًا لسيارتك التيسلا يسجل كل قيادة وشحن وإحصائية رحلة مع لوحات معلومات جرافانا الجميلة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TeslaMate؟
TeslaMate هو مسجل بيانات مفتوح المصدر لأصحاب سيارات تسلا يتصل بواجهة برمجة تطبيقات تسلا (Tesla API)، ويستطلع بيانات القياس عن بعد لسيارتك باستمرار، ويخزن كل رحلة وشحن وتحديث برنامج وحدث توقف في قاعدة بيانات PostgreSQL. تم تصميمه حول تطبيق ويب Phoenix نظيف ومثيل Grafana مخصص مع عشرين لوحة تحكم جاهزة، ويمنحك رؤى تاريخية حول الكفاءة وتدهور البطارية وتكاليف الشحن وعادات القيادة التي لا يكشف عنها تطبيق تسلا.
استضافة TeslaMate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل كيلومتر من بيانات القيادة — لا توجد خدمة تحليلات تابعة لجهة خارجية تستوعب مواقع رحلاتك أو سجل الشحن أو أنماط الاستيقاظ. تعمل حزمة PostgreSQL وGrafana ووسيط MQTT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وتسجل الدخول إلى TeslaMate مرة واحدة باستخدام حساب Tesla الخاص بك لبدء جمع البيانات.
الميزات الأساسية في TeslaMate
تسجيل القيادة والشحن
يسجل الاستقصاء المستمر كل رحلة قيادة، وجلسة شحن، وتحديث برنامج، وأي حدث ركن مع طوابع زمنية دقيقة للبدء والانتهاء والمواقع.
لوحات تحكم جرافانا جاهزة
أربع وعشرون لوحة معلومات تعرض الكفاءة والمدى وتكاليف الشحن وتآكل الإطارات وتدهور البطارية جاهزة للاستخدام — لا يتطلب إعداد Grafana.
حل الرحلة والعنوان
الترجمة العكسية للإحداثيات الجغرافية تحول إحداثيات GPS الأولية إلى عناوين مسماة، بحيث يظهر سجل الرحلات أسماء الأماكن الفعلية، وليس الإحداثيات.
تتبع صحة البطارية
تساعدك الرسوم البيانية لتدهور البطارية على المدى الطويل وفقدان السعة المتوقع على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستبدال أو مطالبات الضمان.
تقارير تكلفة الشحن
قم بإعداد التعريفات لكل موقع لحساب تكاليف الشحن الدقيقة لكل جلسة، وتقديرات الفاتورة الشهرية، والوفورات مقارنة بالبنزين.
تكامل MQTT
حالة السيارة المباشرة المنشورة عبر MQTT تتكامل مع Home Assistant، أو openHAB، أو أي منصة أتمتة منزلية تتحدث MQTT.
لماذا تشغّل TeslaMate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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