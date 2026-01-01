TeslaMate هو مسجل بيانات مفتوح المصدر لأصحاب سيارات تسلا يتصل بواجهة برمجة تطبيقات تسلا (Tesla API)، ويستطلع بيانات القياس عن بعد لسيارتك باستمرار، ويخزن كل رحلة وشحن وتحديث برنامج وحدث توقف في قاعدة بيانات PostgreSQL. تم تصميمه حول تطبيق ويب Phoenix نظيف ومثيل Grafana مخصص مع عشرين لوحة تحكم جاهزة، ويمنحك رؤى تاريخية حول الكفاءة وتدهور البطارية وتكاليف الشحن وعادات القيادة التي لا يكشف عنها تطبيق تسلا.

استضافة TeslaMate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل كيلومتر من بيانات القيادة — لا توجد خدمة تحليلات تابعة لجهة خارجية تستوعب مواقع رحلاتك أو سجل الشحن أو أنماط الاستيقاظ. تعمل حزمة PostgreSQL وGrafana ووسيط MQTT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وتسجل الدخول إلى TeslaMate مرة واحدة باستخدام حساب Tesla الخاص بك لبدء جمع البيانات.