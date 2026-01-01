نشر SilverBullet بنقرة واحدة.
تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات، مزود بـ Markdown، استعلامات مباشرة، ونظام إضافات يعمل في متصفحك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SilverBullet؟
SilverBullet هو تطبيق لتدوين الملاحظات مفتوح المصدر وذاتي الاستضافة، مبني حول Markdown ومصمم لإدارة المعرفة الشخصية. يعمل بالكامل في متصفحك كتطبيق ويب تقدمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على الخادم الخاص بك — مما يمنحك وصولاً دون اتصال بالإنترنت، واستعلامات مباشرة عبر ملاحظاتك، ونظام إضافات قوي للتوسع.
استضافة SilverBullet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملاحظاتك يمكن الوصول إليها دائمًا من أي جهاز، متزامنة في الوقت الفعلي، ومخزنة بشكل خاص دون الاعتماد على أي خدمة تدوين ملاحظات سحابية.
الميزات الأساسية في SilverBullet
استعلامات مباشرة
تضمين استعلامات ديناميكية داخل ملاحظاتك تسحب وتعرض البيانات من جميع أنحاء قاعدة معارفك في الوقت الفعلي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف باستخدام إضافات المجتمع للمهام والتقويمات ومزامنة Git وإكمال الذكاء الاصطناعي والمزيد.
PWA يعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً
يعمل دون اتصال بالإنترنت كتطبيق ويب تقدمي — تتم مزامنة التعديلات تلقائيًا عند إعادة الاتصال.
Markdown أصلي
اكتب بـ Markdown القياسي مع روابط على نمط الويكي، وعلامات، وبيانات تعريف الواجهة الأمامية لتدوين الملاحظات المنظم.
لوحة الأوامر
واجهة تعمل بلوحة المفاتيح مع أوامر الشرطة المائلة ولوحة الأوامر للتنقل والإجراءات السريعة.
لماذا تشغّل SilverBullet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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