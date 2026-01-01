خصم يصل إلى 68% على Your Spotify

نشر سبوتيفاي الخاص بك بنقرة واحدة.

لوحة تحكم لإحصائيات الاستماع لسبوتيفاي مستضافة ذاتيًا، تتضمن رسومًا بيانية غنية، وسجلًا، وتحليلات مفصلة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر سبوتيفاي الخاص بك بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Your Spotify

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Your Spotify؟

سبوتيفاي الخاص بك هو لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تتتبع سجل استماعك الكامل على سبوتيفاي وتصوره من خلال رسوم بيانية غنية: أفضل الفنانين والمسارات بمرور الوقت، ووقت الاستماع يوميًا وساعيًا، وتوزيعات الأنواع الموسيقية، وتناوب الألبومات، والاتجاهات التاريخية عبر السنوات. على عكس Spotify Wrapped، الذي يظهر مرة واحدة فقط في السنة، يمنحك سبوتيفاي الخاص بك نفس العمق من الرؤى عند الطلب، لأي نطاق زمني تختاره.

استضافة سبوتيفاي الخاص بك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحفظ كل تشغيل وإعجاب وتخطي في قاعدة بيانات تتحكم بها — صادرات بيانات سبوتيفاي نفسها تقتصر على 50 مسارًا حديثًا فقط، لكن سبوتيفاي الخاص بك يستعلم واجهة برمجة التطبيقات (API) باستمرار ويقوم ببناء أرشيف استماع شخصي كامل ينمو طالما أن المثيل يعمل.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Your Spotify

التقاط مستمر للسجل

يستطلع واجهة برمجة تطبيقات Spotify كل بضع ثوانٍ لتسجيل كل تشغيل، بما في ذلك المسارات التي تم تخطيها والاستماعات الجزئية — أبعد بكثير مما تصدره Spotify.

أفضل الفنانين والأغاني والألبومات

نطاقات زمنية قابلة للتكوين تعرض المحتوى الأكثر تشغيلاً لديك حسب عدد مرات التشغيل، أو وقت الاستماع، أو الاكتشافات لأول مرة.

أنماط واتجاهات الاستماع

توضح خرائط الحرارة والرسوم البيانية الأوقات التي تستمع فيها أكثر — وقت اليوم، ويوم الأسبوع، والاتجاهات الشهرية، والمقارنات السنوية.

تحليل النوع والمزاج

يجمع ميزات الصوت للمسارات وعلامات الأنواع الموسيقية من Spotify في رسوم بيانية توضح كيف يتغير ذوقك بمرور الوقت.

لوحات معلومات متعددة المستخدمين

يربط كل مستخدم حساب Spotify الخاص به عبر OAuth حتى تتمكن الأسر من تتبع استماعها بشكل منفصل على خادم واحد.

لماذا تشغّل Your Spotify على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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