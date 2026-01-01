سبوتيفاي الخاص بك هو لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تتتبع سجل استماعك الكامل على سبوتيفاي وتصوره من خلال رسوم بيانية غنية: أفضل الفنانين والمسارات بمرور الوقت، ووقت الاستماع يوميًا وساعيًا، وتوزيعات الأنواع الموسيقية، وتناوب الألبومات، والاتجاهات التاريخية عبر السنوات. على عكس Spotify Wrapped، الذي يظهر مرة واحدة فقط في السنة، يمنحك سبوتيفاي الخاص بك نفس العمق من الرؤى عند الطلب، لأي نطاق زمني تختاره.

استضافة سبوتيفاي الخاص بك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحفظ كل تشغيل وإعجاب وتخطي في قاعدة بيانات تتحكم بها — صادرات بيانات سبوتيفاي نفسها تقتصر على 50 مسارًا حديثًا فقط، لكن سبوتيفاي الخاص بك يستعلم واجهة برمجة التطبيقات (API) باستمرار ويقوم ببناء أرشيف استماع شخصي كامل ينمو طالما أن المثيل يعمل.