نشر سبوتيفاي الخاص بك بنقرة واحدة.
لوحة تحكم لإحصائيات الاستماع لسبوتيفاي مستضافة ذاتيًا، تتضمن رسومًا بيانية غنية، وسجلًا، وتحليلات مفصلة.
اختر خطة VPS لـ Your Spotify
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Your Spotify؟
سبوتيفاي الخاص بك هو لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تتتبع سجل استماعك الكامل على سبوتيفاي وتصوره من خلال رسوم بيانية غنية: أفضل الفنانين والمسارات بمرور الوقت، ووقت الاستماع يوميًا وساعيًا، وتوزيعات الأنواع الموسيقية، وتناوب الألبومات، والاتجاهات التاريخية عبر السنوات. على عكس Spotify Wrapped، الذي يظهر مرة واحدة فقط في السنة، يمنحك سبوتيفاي الخاص بك نفس العمق من الرؤى عند الطلب، لأي نطاق زمني تختاره.
استضافة سبوتيفاي الخاص بك ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحفظ كل تشغيل وإعجاب وتخطي في قاعدة بيانات تتحكم بها — صادرات بيانات سبوتيفاي نفسها تقتصر على 50 مسارًا حديثًا فقط، لكن سبوتيفاي الخاص بك يستعلم واجهة برمجة التطبيقات (API) باستمرار ويقوم ببناء أرشيف استماع شخصي كامل ينمو طالما أن المثيل يعمل.
الميزات الأساسية في Your Spotify
التقاط مستمر للسجل
يستطلع واجهة برمجة تطبيقات Spotify كل بضع ثوانٍ لتسجيل كل تشغيل، بما في ذلك المسارات التي تم تخطيها والاستماعات الجزئية — أبعد بكثير مما تصدره Spotify.
أفضل الفنانين والأغاني والألبومات
نطاقات زمنية قابلة للتكوين تعرض المحتوى الأكثر تشغيلاً لديك حسب عدد مرات التشغيل، أو وقت الاستماع، أو الاكتشافات لأول مرة.
أنماط واتجاهات الاستماع
توضح خرائط الحرارة والرسوم البيانية الأوقات التي تستمع فيها أكثر — وقت اليوم، ويوم الأسبوع، والاتجاهات الشهرية، والمقارنات السنوية.
تحليل النوع والمزاج
يجمع ميزات الصوت للمسارات وعلامات الأنواع الموسيقية من Spotify في رسوم بيانية توضح كيف يتغير ذوقك بمرور الوقت.
لوحات معلومات متعددة المستخدمين
يربط كل مستخدم حساب Spotify الخاص به عبر OAuth حتى تتمكن الأسر من تتبع استماعها بشكل منفصل على خادم واحد.
لماذا تشغّل Your Spotify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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