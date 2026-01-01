Odysseus هو مساحة عمل للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تضع أدوات الدردشة والوكيل والبحث والكتابة التي تتوقعها من ChatGPT أو Claude على خادمك الخاص. يجمع بين الدردشة المستمرة مع أي نموذج محلي أو نموذج واجهة برمجة تطبيقات (API)، ووقت تشغيل وكيل مبني على opencode، وبحث عميق متعدد الخطوات، وكتاب وصفات للنماذج (Model Cookbook) مع توصيات تراعي الأجهزة، بالإضافة إلى محرر مستندات وملاحظات ومهام وتقويم CalDAV وصندوق بريد IMAP/SMTP مع فرز بالذكاء الاصطناعي.

تضمن استضافة Odysseus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل محادثة ومستند وتضمين وبريد إلكتروني بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة. أنت توفر مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI أو OpenRouter أو أي نقطة نهاية متوافقة، بينما تتطور الذاكرة والمهارات المستمرة بمرور الوقت بدون رسوم لكل مقعد أو قيود على المورد.