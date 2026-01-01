نشر Odysseus بنقرة واحدة.
مساحة عمل للذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا للدردشة والوكلاء والبحث المتعمق والذاكرة والمستندات والبريد الإلكتروني — كلها تعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Odysseus؟
Odysseus هو مساحة عمل للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تضع أدوات الدردشة والوكيل والبحث والكتابة التي تتوقعها من ChatGPT أو Claude على خادمك الخاص. يجمع بين الدردشة المستمرة مع أي نموذج محلي أو نموذج واجهة برمجة تطبيقات (API)، ووقت تشغيل وكيل مبني على opencode، وبحث عميق متعدد الخطوات، وكتاب وصفات للنماذج (Model Cookbook) مع توصيات تراعي الأجهزة، بالإضافة إلى محرر مستندات وملاحظات ومهام وتقويم CalDAV وصندوق بريد IMAP/SMTP مع فرز بالذكاء الاصطناعي.
تضمن استضافة Odysseus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل محادثة ومستند وتضمين وبريد إلكتروني بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة. أنت توفر مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI أو OpenRouter أو أي نقطة نهاية متوافقة، بينما تتطور الذاكرة والمهارات المستمرة بمرور الوقت بدون رسوم لكل مقعد أو قيود على المورد.
الميزات الأساسية في Odysseus
الدردشة مع أي نموذج
ربط vLLM، llama.cpp، Ollama، OpenRouter، OpenAI، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI من واجهة دردشة موحدة واحدة.
وقت تشغيل الوكيل
وكيل قائم على الكود المفتوح يأتي مزودًا بأدوات MCP والويب والملفات وshell والمهارات والذاكرة، ليتمكن من تنفيذ المهام بأكملها من البداية إلى النهاية.
بحث معمق
تجمع عمليات البحث متعددة الخطوات المصادر وتقرأها وتدمجها في تقرير مرئي يمكنك تصفحه وتصديره.
كتاب وصفات النماذج
يفحص الأجهزة المتاحة، ويوصي بنماذج GGUF و FP8 و AWQ التي تتناسب بالفعل، ثم يقوم بتنزيلها وتقديمها بنقرة واحدة.
الذاكرة والمهارات الدائمة
استرجاع المتجهات والكلمات المفتاحية المدعوم بـ ChromaDB يمنح الوكيل ذاكرة طويلة المدى ومهارات قابلة لإعادة الاستخدام تصمد أمام عمليات إعادة التشغيل.
مستندات وملاحظات وبريد
محرر ماركداون متعدد علامات التبويب، وملاحظات، ومهام، وتقويم CalDAV، وصندوق بريد IMAP/SMTP مع فرز بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة.
لماذا تشغّل Odysseus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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