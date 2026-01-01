نشر PdfDing بنقرة واحدة.
مدير ملفات PDF ذاتي الاستضافة مع عرض قائم على المتصفح، وتعليقات توضيحية، ومزامنة موضع القراءة عبر الأجهزة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PdfDing؟
PdfDing هو مدير وعارض ملفات PDF مستضاف ذاتيًا يتذكر موضع قراءتك عبر الأجهزة، حتى تتمكن من بدء القراءة على جهاز كمبيوتر مكتبي ومتابعتها على الهاتف دون أن تفقد مكانك. يتم تنظيم الملفات في مساحات عمل ومجموعات مع إمكانية التصنيف متعدد المستويات، والتمييز بنجمة، والأرشفة. يتيح لك العارض المستند إلى المتصفح إضافة تعليقات توضيحية وتمييز وإضافة نص ورسم وتوقيع المستندات — مع تخزين جميع التعليقات التوضيحية على جانب الخادم ومزامنتها عبر كل جهاز.
استضافة PdfDing ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على خصوصية مكتبة مستنداتك: لا يتم تحميل أي ملفات إلى خدمة سحابية، ولا توجد تحليلات استخدام، وتحكم كامل في من يمكنه الوصول إلى نسختك. تسجيل الدخول الموحد OIDC الاختياري، والمصادقة الثنائية، وضوابط الوصول لكل رابط تجعلها عملية للاستخدام الشخصي وللفرق الصغيرة على حد سواء.
الميزات الأساسية في PdfDing
مزامنة عبر الأجهزة
تتم مزامنة موضع القراءة والتعليقات التوضيحية والتوقيعات الرقمية عبر جميع الأجهزة حتى لا تفقد مكانك أبدًا عند التبديل بين سطح المكتب والجوال.
التعليق والتحرير
أضف نصًا، وتمييزات، ورسومات، وتعليقات مباشرة في المتصفح — لا توجد أداة طرف ثالث مطلوبة — مع تخزين التعليقات التوضيحية على جانب الخادم.
المجموعات والوسم
نظّم ملفات PDF في مساحات عمل ومجموعات باستخدام علامات متعددة المستويات، ووضع النجمة، والأرشفة لإنشاء مكتبة شخصية أو جماعية منظمة.
التوقيعات الرقمية
وقّع المستندات في المتصفح، وستتم مزامنة التوقيعات وحفظها عبر جميع أجهزتك دون الحاجة لتثبيت أي برنامج سطح مكتب.
SSO والمصادقة الثنائية
التكامل مع أي مزود OIDC لتسجيل الدخول الموحد، وتأمين الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية بمفتاح الأجهزة TOTP أو WebAuthn.
روابط قابلة للمشاركة
إنشاء روابط مشاركة مقيدة بالوصول مع رموز QR لملفات PDF الفردية، مما يسهل مشاركة المستندات دون منح وصول كامل للحساب.
لماذا تشغّل PdfDing على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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