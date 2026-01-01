PdfDing هو مدير وعارض ملفات PDF مستضاف ذاتيًا يتذكر موضع قراءتك عبر الأجهزة، حتى تتمكن من بدء القراءة على جهاز كمبيوتر مكتبي ومتابعتها على الهاتف دون أن تفقد مكانك. يتم تنظيم الملفات في مساحات عمل ومجموعات مع إمكانية التصنيف متعدد المستويات، والتمييز بنجمة، والأرشفة. يتيح لك العارض المستند إلى المتصفح إضافة تعليقات توضيحية وتمييز وإضافة نص ورسم وتوقيع المستندات — مع تخزين جميع التعليقات التوضيحية على جانب الخادم ومزامنتها عبر كل جهاز.

استضافة PdfDing ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على خصوصية مكتبة مستنداتك: لا يتم تحميل أي ملفات إلى خدمة سحابية، ولا توجد تحليلات استخدام، وتحكم كامل في من يمكنه الوصول إلى نسختك. تسجيل الدخول الموحد OIDC الاختياري، والمصادقة الثنائية، وضوابط الوصول لكل رابط تجعلها عملية للاستخدام الشخصي وللفرق الصغيرة على حد سواء.