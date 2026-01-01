نشر Slink بنقرة واحدة.
منصة لمشاركة الصور ذاتية الاستضافة تركز على الخصوصية، مع إزالة تلقائية لبيانات EXIF وضغط قابل للتكوين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Slink؟
Slink هي منصة استضافة صور ذاتية مبنية على الخصوصية والملكية والشفافية. على عكس مضيفي الصور التجاريين الذين يفحصون التحميلات لأغراض الإعلان، أو يطالبون بحقوق ترخيص واسعة، أو يفرضون سياسات محتوى تعسفية، يضمن Slink لك الاحتفاظ بالتحكم الكامل في محتواك المرئي — المخزن محليًا على خادمك الخاص دون وصول طرف ثالث.
استضافة Slink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن صورك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. إزالة بيانات EXIF الوصفية تلقائيًا تزيل إحداثيات GPS ومعلومات الجهاز والطوابع الزمنية من كل عملية تحميل، مما يحمي الخصوصية بشكل افتراضي. مع ضغط قابل للتكوين، وسير عمل موافقة المستخدم، وسياسات كلمات المرور، يوفر Slink بيئة احترافية لمشاركة الصور وفقًا لشروطك الخاصة.
الميزات الأساسية في Slink
إزالة بيانات EXIF التعريفية
يزيل تلقائيًا إحداثيات GPS ومعلومات الجهاز والطوابع الزمنية من كل صورة تم تحميلها لحماية الخصوصية افتراضيًا.
ضغط قابل للتكوين
عيّن جودة الضغط وحدود حجم التحميل لتحقيق التوازن بين دقة الصورة وكفاءة التخزين لحالة الاستخدام الخاصة بك.
إدارة المستخدمين
تتيح لك سير عمل الموافقة الاختيارية وسياسات قوة كلمة المرور القابلة للتكوين التحكم في من يمكنه تحميل الصور ومشاركتها.
التخزين المحلي
يتم تخزين جميع الصور مباشرة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد حاويات سحابية، ولا شبكات توصيل محتوى تابعة لجهات خارجية، ولا أي تبعيات خارجية لمحتواك.
روابط URL فريدة قابلة للمشاركة
كل عملية تحميل تتلقى عنوان URL فريدًا لسهولة المشاركة، مما يمنح المستلمين وصولاً مباشرًا دون الحاجة إلى حسابات أو تثبيت تطبيقات.
لماذا تشغّل Slink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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