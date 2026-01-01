نشر Leantime بنقرة واحدة.
منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مصممة لغير مديري المشاريع، تجمع بين أدوات الاستراتيجية والتخطيط والتنفيذ.
اختر خطة VPS لـ Leantime
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Leantime؟
Leantime هو نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للفرق التي تحتاج إلى تنسيق قوي دون منهجيات إدارة المشاريع المعقدة. يجمع بين لوحات كانبان ومخططات جانت والجداول الزمنية والويكي وأدوات استراتيجية فريدة مثل Lean Canvas وتحليل SWOT في منصة واحدة متكاملة — متوفر بأكثر من 20 لغة مع دعم LDAP و OIDC لبيئات الشركات.
استضافة Leantime ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع، وبدون تكاليف ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات مشروعك وخططك الاستراتيجية وتاريخ فريقك على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مدعومة بقاعدة بيانات MariaDB لضمان استمرارية موثوقة.
الميزات الأساسية في Leantime
طرق عرض مهام متعددة
التبديل بين لوحات كانبان، ومخططات جانت، والتقويم، والقائمة، وطرق عرض الجدول لتناسب الطريقة التي يفضل فريقك العمل بها.
أدوات التخطيط الاستراتيجي
قم بإنشاء Lean Canvas، ونموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)، وتحليل SWOT مباشرة في المنصة لمواءمة المهام اليومية مع أهداف العمل.
تتبع الوقت المدمج
سجل ساعات العمل للمهام والمشاريع لضمان دقة الفوترة وكشوف الرواتب وتحليل تكاليف المشروع دون الحاجة إلى أداة منفصلة.
عدد مستخدمين غير محدود
أضف العدد الذي تحتاجه من أعضاء الفريق مع صلاحيات مبنية على الأدوار لكل مشروع وبدون رسوم ترخيص لكل مقعد.
مصادقة الشركات
اتصل بموفري LDAP أو OIDC وقم بتمكين المصادقة الثنائية لمعايير الأمان على مستوى المؤسسة.
لماذا تشغّل Leantime على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.