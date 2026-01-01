Leantime هو نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للفرق التي تحتاج إلى تنسيق قوي دون منهجيات إدارة المشاريع المعقدة. يجمع بين لوحات كانبان ومخططات جانت والجداول الزمنية والويكي وأدوات استراتيجية فريدة مثل Lean Canvas وتحليل SWOT في منصة واحدة متكاملة — متوفر بأكثر من 20 لغة مع دعم LDAP و OIDC لبيئات الشركات.

استضافة Leantime ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع، وبدون تكاليف ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات مشروعك وخططك الاستراتيجية وتاريخ فريقك على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مدعومة بقاعدة بيانات MariaDB لضمان استمرارية موثوقة.