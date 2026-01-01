مجدول سير عمل حديث قائم على DAG بواجهة مستخدم ويب لإدارة مهام cron وخطوط أنابيب المهام.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dagu؟
Dagu هو مُجدوِل سير عمل قوي ومفتوح المصدر يحل محل مهام cron التقليدية بخطوط أنابيب الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التي تتم إدارتها من خلال واجهة ويب نظيفة. حدد سير العمل في ملفات YAML بسيطة بخطوات يمكنها تشغيل أوامر shell وحاويات Docker وطلبات HTTP واستعلامات SQL والمزيد — كل ذلك مع سلاسل التبعية وإعادة المحاولة والمنطق الشرطي المدمج.
استضافة Dagu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك مُجدوِلًا ثنائيًا واحدًا بدون تبعيات قاعدة بيانات. التخزين المستند إلى الملفات يبقي الأمور بسيطة بينما توفر واجهة المستخدم الويب مراقبة التنفيذ في الوقت الفعلي وعرض السجلات وعناصر التحكم في التشغيل اليدوي. يتضمن هذا النشر مصادقة مدمجة وتخزينًا دائمًا لتعريفات سير العمل وسجل التنفيذ.
الميزات الأساسية في Dagu
محرر سير عمل DAG
تحديد تبعيات المهام كرسوم بيانية موجهة غير دورية في YAML مع التنفيذ المتوازي، والتفرع الشرطي، ومنطق إعادة المحاولة.
أنواع الخطوات المدمجة
تشغيل أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، وأوامر SSH، وعمليات S3 كأنواع خطوات أصلية.
مراقبة في الوقت الفعلي
راقب تقدم تنفيذ سير العمل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم للويب مع حالة على مستوى الخطوة والسجلات ومعلومات التوقيت.
جدولة Cron
جدولة سير العمل باستخدام تعبيرات cron وإدارة جميع المهام المجدولة من لوحة تحكم واحدة.
تكامل وكيل AI
قم بتشغيل وكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي مثل Claude Code و Codex و Copilot كخطوات سير عمل مع دعم مدمج للتحكم.
لماذا تشغّل Dagu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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