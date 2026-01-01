Dagu هو مُجدوِل سير عمل قوي ومفتوح المصدر يحل محل مهام cron التقليدية بخطوط أنابيب الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التي تتم إدارتها من خلال واجهة ويب نظيفة. حدد سير العمل في ملفات YAML بسيطة بخطوات يمكنها تشغيل أوامر shell وحاويات Docker وطلبات HTTP واستعلامات SQL والمزيد — كل ذلك مع سلاسل التبعية وإعادة المحاولة والمنطق الشرطي المدمج.

استضافة Dagu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك مُجدوِلًا ثنائيًا واحدًا بدون تبعيات قاعدة بيانات. التخزين المستند إلى الملفات يبقي الأمور بسيطة بينما توفر واجهة المستخدم الويب مراقبة التنفيذ في الوقت الفعلي وعرض السجلات وعناصر التحكم في التشغيل اليدوي. يتضمن هذا النشر مصادقة مدمجة وتخزينًا دائمًا لتعريفات سير العمل وسجل التنفيذ.