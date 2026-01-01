نشر كوفان بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق قائمة تسوق خفيف الوزن للغاية ومستضاف ذاتيًا للأزواج والعائلات، مع مزامنة فورية ووضع عدم الاتصال وتثبيت PWA.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Koffan؟
Koffan هو تطبيق ويب لقائمة تسوق ذاتي الاستضافة مصمم للأزواج والعائلات والأسر المشتركة. يتزامن في الوقت الفعلي بين الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية عبر WebSockets، ويعمل دون اتصال بالإنترنت كتطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App)، وينظم المنتجات في أقسام مخصصة مع إكمال تلقائي غامض (fuzzy auto-complete) مستمد من سجل مشترياتك الخاص.
استضافة Koffan ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على قائمة مشتريات المنزل على بنية تحتية تتحكم بها بدلاً من خدمة برمجية للتسوق (SaaS). مكتوب بلغة Go مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة، ويعمل بحوالي 2.5 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وبصمة قرص تبلغ 16 ميجابايت، ويأتي مع ترجمات لثلاث عشرة لغة، ويتضمن حماية ضد هجمات تسجيل الدخول العشوائية (brute-force)، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST اختيارية (REST API) للأتمتة والترحيل والتكاملات.
الميزات الأساسية في Koffan
مزامنة في الوقت الفعلي
تحديثات مباشرة مدعومة بتقنية WebSocket تبقي كل فرد من أفراد الأسرة على نفس القائمة بينما تتم إضافة العناصر أو التحقق منها أو تعديلها.
PWA بلا اتصال
قم بالتثبيت على الشاشة الرئيسية لهاتفك واستمر في إضافة العناصر أو تحديدها بدون اتصال — تتم مزامنة التغييرات عند الاتصال بالإنترنت مرة أخرى.
قوائم متعددة
أنشئ قوائم منفصلة لكل متجر أو غرض بأيقونات مخصصة، وأعد استخدام أقسام المنتجات مثل الألبان، الخضروات، أو التنظيف.
بصمة فائقة الخفة
مكتوب بلغة Go على واجهة خلفية SQLite — حوالي 16 ميجابايت على القرص و 2.5 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مثالي حتى لأصغر خطة VPS.
إكمال تلقائي ذكي
يقترح البحث الضبابي منتجات من سجل تسوقك السابق ويتذكر القسم الذي ينتمي إليه كل عنصر.
الوصول إلى REST API
رمز API اختياري يفتح الوصول البرمجي للأتمتة والتكاملات وترحيل القوائم بين المثيلات.
لماذا تشغّل Koffan على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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