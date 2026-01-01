نشر Flowise بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AI بواجهة سحب وإفلات مرئية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Flowise؟
Flowise هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تجعل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة متاحًا للمطورين والفرق دون الحاجة إلى ترميز مكثف. تتيح واجهتها المرئية التي تعمل بالسحب والإفلات ربط النماذج اللغوية وقواعد البيانات المتجهية وأنظمة الذاكرة والأدوات الخارجية في سير عمل متماسكة. تدعم Flowise نماذج OpenAI وAnthropic وGoogle والنماذج مفتوحة المصدر، مما يجعلها مرنة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتنوعة، من روبوتات الدردشة إلى تطبيقات RAG والوكلاء المستقلين.
تمنحك استضافة Flowise ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لسير عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وبيانات المحادثات، وقواعد المعرفة المتكاملة. يمكنك الاتصال بقواعد البيانات الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي لا تستطيع المنصات السحابية الوصول إليها، وتكوين الموارد خصيصًا لأعباء عمل نماذج اللغات الكبيرة (LLM) الخاصة بك دون تسعير لكل استدعاء API أو مخاوف بشأن خصوصية البيانات.
الميزات الأساسية في Flowise
منشئ التدفق المرئي
واجهة سحب وإفلات لتجميع مسارات عمل معقدة للذكاء الاصطناعي من عقد مسبقة الإنشاء دون كتابة كود التنسيق.
دعم RAG
قدرات التوليد المعزز بالاسترجاع المدمجة مع تكامل قاعدة بيانات المتجهات لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على المعرفة.
دعم متعدد LLM
اتصل بـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle، وCohere، ونماذج مفتوحة المصدر المحلية من واجهة موحدة واحدة.
أطر الوكيل
أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يستخدمون الأدوات، ويستدلون عبر مهام متعددة الخطوات، ويحافظون على الذاكرة الحوارية عبر الجلسات.
تكامل API
اكشف عن أي تدفق كنقطة نهاية لواجهة برمجة التطبيقات (API) لتضمين قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تطبيقاتك وسير عملك الحاليين.
لماذا تشغّل Flowise على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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