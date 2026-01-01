LakeFS هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة إصدارات البيانات يطبق سير عمل شبيه بـ Git على بحيرات البيانات. يمكّن الفرق من إنشاء فروع لتجارب البيانات المعزولة، وتثبيت لقطات قابلة للاستنساخ، ودمج التغييرات بشكل ذري — كل ذلك دون تكرار البيانات. يعمل LakeFS أصلاً مع AWS S3 و Azure Blob Storage و Google Cloud Storage بينما يوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة تمامًا مع S3 بحيث لا تتطلب الأدوات الحالية أي تعديل.

تتيح استضافة LakeFS ذاتيًا على VPS الخاص بك لفرق البيانات والتعلم الآلي (ML) التحكم الكامل في البنية التحتية لإدارة إصدارات البيانات الخاصة بهم. سواء كنت بحاجة إلى تجارب تعلم آلي قابلة للاستنساخ، أو بيئات اختبار آمنة لخطوط أنابيب ETL، أو القدرة على التراجع عن إدخال البيانات الخاطئة، فإن LakeFS يجلب نفس الثقة لعمليات البيانات التي يجلبها Git للتعليمات البرمجية.