نشر LakeFS بنقرة واحدة.
نظام تحكم في الإصدارات مفتوح المصدر شبيه بـ Git لبحيرة بياناتك، يجلب التفرع والالتزام إلى تخزين الكائنات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LakeFS؟
LakeFS هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة إصدارات البيانات يطبق سير عمل شبيه بـ Git على بحيرات البيانات. يمكّن الفرق من إنشاء فروع لتجارب البيانات المعزولة، وتثبيت لقطات قابلة للاستنساخ، ودمج التغييرات بشكل ذري — كل ذلك دون تكرار البيانات. يعمل LakeFS أصلاً مع AWS S3 و Azure Blob Storage و Google Cloud Storage بينما يوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة تمامًا مع S3 بحيث لا تتطلب الأدوات الحالية أي تعديل.
تتيح استضافة LakeFS ذاتيًا على VPS الخاص بك لفرق البيانات والتعلم الآلي (ML) التحكم الكامل في البنية التحتية لإدارة إصدارات البيانات الخاصة بهم. سواء كنت بحاجة إلى تجارب تعلم آلي قابلة للاستنساخ، أو بيئات اختبار آمنة لخطوط أنابيب ETL، أو القدرة على التراجع عن إدخال البيانات الخاطئة، فإن LakeFS يجلب نفس الثقة لعمليات البيانات التي يجلبها Git للتعليمات البرمجية.
الميزات الأساسية في LakeFS
تفرع البيانات شبيه بـ Git
إنشاء فروع بيانات معزولة للتجربة أو التدريج دون تكرار الكائنات، باستخدام التفريع بدون نسخ المدعوم بالبيانات الوصفية فقط.
تعهدات قابلة للتكرار
قم بتثبيت لقطات البيانات في أي نقطة بحيث يمكن إعادة إنتاج تجارب التعلم الآلي وتشغيل المسارات بدقة من حالة بيانات معروفة.
عمليات الدمج الذرية
دمج فروع البيانات مرة أخرى إلى الفرع الرئيسي بشكل ذري، مما يضمن أن المستهلكين النهائيين يرون دائمًا مجموعة بيانات متسقة وكاملة.
API متوافق مع S3
يوفر LakeFS نقطة نهاية متوافقة تمامًا مع S3، بحيث تتصل Spark و Pandas وأدوات أخرى دون أي تغييرات في الكود.
استعادة البيانات
العودة فوراً إلى أي التزام سابق للتعافي من عمليات الحذف العرضية أو استيعاب البيانات الخاطئة في ثوانٍ.
لماذا تشغّل LakeFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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