Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر Qdrant متجه مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء وظائف — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.

الإطار مستقل عن النموذج ويعمل مع أي LLM ومُضمِّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجل المحادثات، والتضمينات، ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم متعدد المستخدمين وأذونات دقيقة لعمليات نشر الفريق.