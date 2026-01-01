نشر Cheshire Cat AI بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل وكيل ذكاء اصطناعي جاهز للإنتاج مع RAG مدمج، ومكونات إضافية، واستدعاء الدوال لأي مزود LLM.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cheshire Cat AI؟
Cheshire Cat AI هو إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء AI للإنتاج كخدمة مصغرة. بدلاً من تجميع مكتبات منفصلة للذاكرة والأدوات والنماذج الحوارية، يقدم Cat بيئة تشغيل تعتمد على API أولاً مع متجر Qdrant متجه مدمج، ونظام إضافات، وخطافات أحداث، واستدعاء وظائف — بحيث يمكن للوكيل نفسه تشغيل روبوت محادثة، أو أداة داخلية، أو مساعد موجه للعملاء من واجهة خلفية واحدة.
الإطار مستقل عن النموذج ويعمل مع أي LLM ومُضمِّن متوافق مع LangChain، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وOllama والنماذج المستضافة ذاتيًا. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجل المحادثات، والتضمينات، ورمز الإضافات تحت سيطرتك الكاملة، مع دعم متعدد المستخدمين وأذونات دقيقة لعمليات نشر الفريق.
الميزات الأساسية في Cheshire Cat AI
RAG مُدمج
ذاكرة متجهة مدمجة من Qdrant تستوعب المستندات وتستدعي السياق ذي الصلة تلقائيًا، بحيث تجيب الوكلاء من بياناتك بدلاً من المعرفة العامة للنموذج.
نظام المكونات الإضافية
ضع إضافات بايثون في لوحة الإدارة لإضافة أدوات، وخطافات، ونماذج محادثة دون الحاجة إلى تفريع النواة — قم بتوسيع السلوك أثناء التشغيل بدلاً من إعادة بناء الصورة.
أي مزوّد LLM
التبديل بين نماذج OpenAI و Anthropic و Ollama وغيرها من النماذج المتوافقة مع LangChain من واجهة المستخدم الإدارية لموازنة التكلفة، وزمن الوصول، وموقع البيانات لكل حالة استخدام.
REST و WebSocket API
ادمج الوكيل في أي واجهة أمامية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للتخصيص أو الدردشة عبر WebSocket، مع مفاتيح API منفصلة لكل وسيلة نقل للتحكم الدقيق في الوصول.
نماذج المحادثة
تحديد نماذج مدعومة بـ Pydantic توجه المحادثات متعددة الخطوات مثل الحجوزات أو الطلبات، مما يتيح للوكيل جمع بيانات منظمة مع الحفاظ على طبيعية الحوار.
لماذا تشغّل Cheshire Cat AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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