ScyllaDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، موزعة ذات أعمدة عريضة NoSQL مكتوبة بلغة C++ على إطار عمل Seastar shard-per-core. تتحدث لغة استعلام Cassandra (CQL) وواجهة برمجة تطبيقات Amazon DynamoDB بشكل أصلي، بحيث تتصل تطبيقات Cassandra و DynamoDB الحالية دون تغييرات في الكود بينما تعمل على جزء صغير من الأجهزة.

استضافة ScyllaDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح التطبيقات زمن استجابة يمكن التنبؤ به في حدود أجزاء من المللي ثانية لأعباء العمل مثل السلاسل الزمنية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والرسائل، واكتشاف الاحتيال، وملفات تعريف المستخدمين — بدون تسعير لكل عملية، وبدون قيود على سعة القراءة/الكتابة، وبدون الاعتماد على بائع معين لطبقة Cassandra أو DynamoDB مُدارة.