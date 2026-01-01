نشر ScyllaDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات NoSQL عالية الإنتاجية، متوافقة تمامًا مع Apache Cassandra و Amazon DynamoDB.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ScyllaDB؟
ScyllaDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، موزعة ذات أعمدة عريضة NoSQL مكتوبة بلغة C++ على إطار عمل Seastar shard-per-core. تتحدث لغة استعلام Cassandra (CQL) وواجهة برمجة تطبيقات Amazon DynamoDB بشكل أصلي، بحيث تتصل تطبيقات Cassandra و DynamoDB الحالية دون تغييرات في الكود بينما تعمل على جزء صغير من الأجهزة.
استضافة ScyllaDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح التطبيقات زمن استجابة يمكن التنبؤ به في حدود أجزاء من المللي ثانية لأعباء العمل مثل السلاسل الزمنية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والرسائل، واكتشاف الاحتيال، وملفات تعريف المستخدمين — بدون تسعير لكل عملية، وبدون قيود على سعة القراءة/الكتابة، وبدون الاعتماد على بائع معين لطبقة Cassandra أو DynamoDB مُدارة.
الميزات الأساسية في ScyllaDB
متوافق مع كاساندرا
يتحدث CQL أصلاً ويدعم كل مشغل Cassandra، بحيث تتصل تطبيقات Cassandra الحالية بتغيير عنوان المضيف فقط.
DynamoDB API
تقبل واجهة المولد المدمجة بروتوكول Amazon DynamoDB السلكي، مما يسمح لعملاء DynamoDB بالعمل دون تعديل على بنية تحتية مستضافة ذاتيًا.
محرك شارد لكل نواة
يربط إطار عمل Seastar جزءًا واحدًا بكل نواة معالج مركزي لتنفيذ خالٍ من القفل ولا يشارك شيئًا، مما يشبع جميع النوى تحت الحمل.
مقاييس بروميثيوس المدمجة
تعرض نقطة نهاية /metrics الأصلية المئات من التفاصيل الداخلية لقاعدة البيانات لـ Prometheus و Grafana ومجموعة مراقبة ScyllaDB.
تفويض على مستوى الصفوف
يفرض CassandraAuthorizer أذونات لكل دور على مساحات المفاتيح والجداول والصفوف بحيث يتصل كل تطبيق بأقل امتياز مطلوب.
قابل للتوسع خطيًا
أضف العُقد لتوسيع نطاق الإنتاجية والتخزين أفقيًا — تتكون المجموعات عادةً من عشرات العُقد التي تخدم ملايين العمليات في الثانية.
لماذا تشغّل ScyllaDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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