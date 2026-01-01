Gerrit هو نظام مراجعة كود مفتوح المصدر وقائم على الويب، مبني على Git. يتم تقديم كل تغيير كمجموعة تصحيحات — وهي وحدة مراجعة ذات إصدارات — يقوم زملاء الفريق بتقييمها من خلال التعليقات المضمنة، وموافقات التصويت، وقواعد الإرسال القابلة للتكوين قبل دمجها. تم إنشاؤه في الأصل في Google ويستخدمه Android و Chromium و Qt، ويجلب Gerrit انضباط مراجعة منظمًا لأي فريق هندسي.

تمنحك استضافة Gerrit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في المستودعات وأذونات الوصول وسير عمل مراجعة الكود. مع التمهيد الذي يجعل المستخدم الأول مسؤولاً، وقواعد الوصول الدقيقة لكل مشروع، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 100 إضافة، فقد تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى مسارات تدقيق وبوابات جودة كود صارمة دون الاعتماد على منصات خارجية.