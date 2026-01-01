نشر Gerrit بنقرة واحدة.
منصة مراجعة أكواد على مستوى المؤسسات موثوق بها من قبل Android، وChromium، والمشاريع مفتوحة المصدر الكبرى حول العالم.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gerrit؟
Gerrit هو نظام مراجعة كود مفتوح المصدر وقائم على الويب، مبني على Git. يتم تقديم كل تغيير كمجموعة تصحيحات — وهي وحدة مراجعة ذات إصدارات — يقوم زملاء الفريق بتقييمها من خلال التعليقات المضمنة، وموافقات التصويت، وقواعد الإرسال القابلة للتكوين قبل دمجها. تم إنشاؤه في الأصل في Google ويستخدمه Android و Chromium و Qt، ويجلب Gerrit انضباط مراجعة منظمًا لأي فريق هندسي.
تمنحك استضافة Gerrit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في المستودعات وأذونات الوصول وسير عمل مراجعة الكود. مع التمهيد الذي يجعل المستخدم الأول مسؤولاً، وقواعد الوصول الدقيقة لكل مشروع، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 100 إضافة، فقد تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى مسارات تدقيق وبوابات جودة كود صارمة دون الاعتماد على منصات خارجية.
الميزات الأساسية في Gerrit
سير عمل المراجعة القائم على التصحيح
يتم تقديم كل تغيير في الكود كمجموعة تصحيحات ذات إصدار، مما يمنح المراجعين رؤية واضحة لكل تكرار وسجل المراجعة الكامل.
صلاحيات دقيقة
حدد قواعد الوصول لكل مشروع، ولكل فرع، ولكل إجراء للأفراد والمجموعات، بما في ذلك حقوق الدفع القسري والإرسال.
التعليق على الكود المضمن
اترك تعليقات على أسطر معينة من التعليمات البرمجية ورد عليها مباشرة، مع إبقاء مناقشات المراجعة مرتبطة بشكل مباشر بالتعليمات البرمجية التي تشير إليها.
تكامل CI/CD
قم بتشغيل Jenkins أو Zuul أو أي نظام CI تلقائيًا عند مجموعات التصحيحات الجديدة عبر webhooks وواجهة برمجة تطبيقات تدفق الأحداث (Events Stream API) المدمجة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
تمديد Gerrit بأكثر من 100 إضافة مجتمعية لمصادقة LDAP، والمقاييس، والإشعارات، وسير عمل المراجعة المخصص.
إدارة المستودعات المتعددة
إدارة ومراجعة التغييرات عبر مستودعات Git متعددة من خلال مثيل واحد مع تحكم موحد في الوصول وسجلات التدقيق.
لماذا تشغّل Gerrit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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