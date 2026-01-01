خصم يصل إلى 68% على Gerrit

نشر Gerrit بنقرة واحدة.

منصة مراجعة أكواد على مستوى المؤسسات موثوق بها من قبل Android، وChromium، والمشاريع مفتوحة المصدر الكبرى حول العالم.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
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نشر Gerrit بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gerrit؟

Gerrit هو نظام مراجعة كود مفتوح المصدر وقائم على الويب، مبني على Git. يتم تقديم كل تغيير كمجموعة تصحيحات — وهي وحدة مراجعة ذات إصدارات — يقوم زملاء الفريق بتقييمها من خلال التعليقات المضمنة، وموافقات التصويت، وقواعد الإرسال القابلة للتكوين قبل دمجها. تم إنشاؤه في الأصل في Google ويستخدمه Android و Chromium و Qt، ويجلب Gerrit انضباط مراجعة منظمًا لأي فريق هندسي.

تمنحك استضافة Gerrit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في المستودعات وأذونات الوصول وسير عمل مراجعة الكود. مع التمهيد الذي يجعل المستخدم الأول مسؤولاً، وقواعد الوصول الدقيقة لكل مشروع، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 100 إضافة، فقد تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى مسارات تدقيق وبوابات جودة كود صارمة دون الاعتماد على منصات خارجية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Gerrit

سير عمل المراجعة القائم على التصحيح

يتم تقديم كل تغيير في الكود كمجموعة تصحيحات ذات إصدار، مما يمنح المراجعين رؤية واضحة لكل تكرار وسجل المراجعة الكامل.

صلاحيات دقيقة

حدد قواعد الوصول لكل مشروع، ولكل فرع، ولكل إجراء للأفراد والمجموعات، بما في ذلك حقوق الدفع القسري والإرسال.

التعليق على الكود المضمن

اترك تعليقات على أسطر معينة من التعليمات البرمجية ورد عليها مباشرة، مع إبقاء مناقشات المراجعة مرتبطة بشكل مباشر بالتعليمات البرمجية التي تشير إليها.

تكامل CI/CD

قم بتشغيل Jenkins أو Zuul أو أي نظام CI تلقائيًا عند مجموعات التصحيحات الجديدة عبر webhooks وواجهة برمجة تطبيقات تدفق الأحداث (Events Stream API) المدمجة.

النظام البيئي للمكونات الإضافية

تمديد Gerrit بأكثر من 100 إضافة مجتمعية لمصادقة LDAP، والمقاييس، والإشعارات، وسير عمل المراجعة المخصص.

إدارة المستودعات المتعددة

إدارة ومراجعة التغييرات عبر مستودعات Git متعددة من خلال مثيل واحد مع تحكم موحد في الوصول وسجلات التدقيق.

لماذا تشغّل Gerrit على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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