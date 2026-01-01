نشر HumHub بنقرة واحدة.
منصة شبكة اجتماعية للمؤسسات وإنترانت مفتوحة المصدر لبناء مجتمعات فرق عمل خاصة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HumHub؟
HumHub هو نظام أساسي مفتوح المصدر لشبكة اجتماعية للمؤسسات يمكّن المؤسسات من بناء مجتمعات إنترانت خاصة ومستضافة ذاتيًا. يجمع بين الشعور المألوف للشبكات الاجتماعية — مثل تدفقات الأنشطة، والمساحات (قنوات المجموعات)، والمراسلة المباشرة، وملفات تعريف المستخدمين، والإشعارات — مع متطلبات التحكم والخصوصية لمنصة فريق داخلي. على عكس البدائل المستضافة مثل Slack أو Microsoft Teams، يعمل HumHub بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تكاليف لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لخوادمك.
بُني HumHub على بنية معيارية، ويوفر سوقًا يضم أكثر من 100 وحدة مجانية ومتميزة تغطي الويكي، والتقويمات، وإدارة المهام، والاستطلاعات، ومشاركة الملفات، ومصادقة LDAP/Active Directory — مما يجعله قابلاً للتكيف مع احتياجات التعاون المحددة لأي فريق أو مؤسسة.
الميزات الأساسية في HumHub
المساحات والقنوات
نظّم المجتمعات في مساحات مخصصة — لكل منها تدفق نشاط خاص بها، وأعضاء، وملفات، ووحدات — للفرق أو الأقسام أو المشاريع.
أكثر من 100 وحدة مجانية
وسّع الوظائف باستخدام وحدات السوق التي تغطي الويكيات، والتقويمات، والاستطلاعات، ولوحات المهام، ومشاركة الملفات، ومكالمات الفيديو — معظمها متاح مجانًا.
LDAP و SSO
مصادقة المستخدمين عبر LDAP أو Active Directory أو SAML أو تسجيلات الدخول الاجتماعية، مع مركزية إدارة الهوية باستخدام البنية التحتية للدليل الموجودة لديك.
وصول REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة دمج HumHub مع التطبيقات الخارجية، وأتمتة توفير المستخدمين، وبناء سير عمل مخصصة على رأس المنصة.
قوالب مخصصة
تطبيق سمات وعلامات تجارية مخصصة لتتناسب مع الهوية البصرية لمؤسستك، بما في ذلك الشعارات والألوان وتجاوزات CSS دون تعديل الملفات الأساسية.
لماذا تشغّل HumHub على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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