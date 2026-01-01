HumHub هو نظام أساسي مفتوح المصدر لشبكة اجتماعية للمؤسسات يمكّن المؤسسات من بناء مجتمعات إنترانت خاصة ومستضافة ذاتيًا. يجمع بين الشعور المألوف للشبكات الاجتماعية — مثل تدفقات الأنشطة، والمساحات (قنوات المجموعات)، والمراسلة المباشرة، وملفات تعريف المستخدمين، والإشعارات — مع متطلبات التحكم والخصوصية لمنصة فريق داخلي. على عكس البدائل المستضافة مثل Slack أو Microsoft Teams، يعمل HumHub بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تكاليف لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لخوادمك.

بُني HumHub على بنية معيارية، ويوفر سوقًا يضم أكثر من 100 وحدة مجانية ومتميزة تغطي الويكي، والتقويمات، وإدارة المهام، والاستطلاعات، ومشاركة الملفات، ومصادقة LDAP/Active Directory — مما يجعله قابلاً للتكيف مع احتياجات التعاون المحددة لأي فريق أو مؤسسة.