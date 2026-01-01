Neko هو متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا يقوم ببث جلسة متصفح مباشرة عبر WebRTC بحيث يمكن لعدة مستخدمين مشاهدتها والتحكم فيها في وقت واحد. تم بناؤه في الأصل لحفلات المشاهدة، وقد تطور ليصبح منصة متصفح عن بعد متعددة الاستخدامات تدعم Firefox وChromium ومحركات أخرى مع تخزين ملفات تعريف مستمر.

استضافة Neko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك التحكم في من يمكنه الوصول إلى الجلسة، ويحافظ على خصوصية عنوان IP الخاص بمنزلك، ويوفر النطاق الترددي للتحميل اللازم للبث بسلاسة لكل مشاهد متصل دون الاعتماد على خدمات مشاركة الشاشة التابعة لجهات خارجية.