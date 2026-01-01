نشر Neko بنقرة واحدة.
متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا يقوم ببث جلسة مشتركة لعدة مستخدمين في الوقت الفعلي عبر WebRTC.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Neko؟
Neko هو متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا يقوم ببث جلسة متصفح مباشرة عبر WebRTC بحيث يمكن لعدة مستخدمين مشاهدتها والتحكم فيها في وقت واحد. تم بناؤه في الأصل لحفلات المشاهدة، وقد تطور ليصبح منصة متصفح عن بعد متعددة الاستخدامات تدعم Firefox وChromium ومحركات أخرى مع تخزين ملفات تعريف مستمر.
استضافة Neko ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك التحكم في من يمكنه الوصول إلى الجلسة، ويحافظ على خصوصية عنوان IP الخاص بمنزلك، ويوفر النطاق الترددي للتحميل اللازم للبث بسلاسة لكل مشاهد متصل دون الاعتماد على خدمات مشاركة الشاشة التابعة لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في Neko
بث WebRTC في الوقت الفعلي
بث بزمن انتقال منخفض للغاية يجعل التفاعل مع المتصفح عن بعد يبدو سريع الاستجابة مثل التصفح المحلي، حتى بالنسبة لعدة مشاهدين متزامنين.
تحكم متعدد المستخدمين
يمكن لعدة مستخدمين مشاركة التحكم بالمؤشر وإدخال لوحة المفاتيح في نفس الجلسة، مع مؤشرات مرئية توضح موضع مؤشر كل مشارك.
الوصول المستند إلى الأدوار
تتيح لك أدوار المسؤول والأعضاء منح أو إلغاء التحكم على الفور، مما يحافظ على العمليات الحساسة محمية مع السماح بالتصفح التعاوني.
ملف شخصي دائم للمتصفح
يتم تخزين إعدادات المتصفح والإشارات المرجعية وبيانات الجلسة في وحدة تخزين مسماة حتى يستأنف متصفحك الافتراضي عمله من حيث توقف بالضبط بعد إعادة التشغيل.
محركات المتصفح المرنة
اختر من بين Firefox و Chromium و ungoogled-chromium وغيرها من المتغيرات لتلبية متطلباتك من حيث الخصوصية أو التوافق أو الميزات.
لماذا تشغّل Neko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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