نشر OHDSI Atlas بنقرة واحدة.
منصة ويب مفتوحة المصدر لأبحاث الصحة الرصدية على نموذج بيانات OMOP المشترك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OHDSI Atlas؟
OHDSI Atlas هو المعيار المجتمعي المفتوح لإجراء البحوث الرصدية على البيانات الصحية على مستوى المريض المحولة إلى نموذج البيانات المشتركة OMOP. يستخدمه الباحثون لبناء مجموعات المرضى، واستكشاف المفردات الطبية الموحدة، وتصميم دراسات تقدير التأثير على مستوى السكان، وتوصيف التاريخ الطبيعي للمرض دون الحاجة لكتابة SQL.
تمنحك استضافة Atlas ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تصاميم الدراسة، وتعريفات المجموعات، ومجموعات النتائج، بينما يأتي محملًا مسبقًا بنموذج البيانات المشتركة الاصطناعي OMOP CDM من Eunomia لتتمكن من استكشاف سير العمل على الفور. يجعل الواجهة الخلفية WebAPI المضمنة وقاعدة بيانات PostgreSQL كل ميزة من ميزات Atlas تعمل مباشرة، دون الحاجة إلى إعداد مستودع بيانات منفصل.
الميزات الأساسية في OHDSI Atlas
تحليلات OMOP CDM
تشغيل تعريفات المجموعات، والتوصيفات، والدراسات على مستوى السكان على أي قاعدة بيانات محولة إلى نموذج البيانات المشترك OMOP V5.
مستكشف المفردات
ابحث في SNOMED وRxNorm وLOINC وغيرها من المفردات الطبية القياسية لبناء مجموعات مفاهيم تترجم بسلاسة عبر مصادر البيانات.
منشئ الفوج
حدد مجموعات المرضى باستخدام منشئ مرئي بالاعتماد على معايير التضمين، والتعرضات الدوائية، وتكرارات الحالات، دون كتابة SQL.
بيانات تجريبية Eunomia
يتم شحنها محملة مسبقًا بمجموعة بيانات OHDSI Eunomia الاصطناعية، بحيث يعمل إنشاء المجموعات والتوصيف وتقارير أخيل على الفور.
الواجهة الخلفية لـ WebAPI
خدمة Spring Boot WebAPI المجمعة تكشف عن واجهة برمجة تطبيقات OHDSI REST API الكاملة للوصول البرمجي من R و Python وعملاء التحليلات الآخرين.
معيار مجتمعي مفتوح
ينضم إلى شبكة عالمية من الباحثين الذين يطبقون نفس المنهجيات على أكثر من مليار سجل للمرضى عبر الشركاء الأكاديميين والصناعيين.
لماذا تشغّل OHDSI Atlas على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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