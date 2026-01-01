OHDSI Atlas هو المعيار المجتمعي المفتوح لإجراء البحوث الرصدية على البيانات الصحية على مستوى المريض المحولة إلى نموذج البيانات المشتركة OMOP. يستخدمه الباحثون لبناء مجموعات المرضى، واستكشاف المفردات الطبية الموحدة، وتصميم دراسات تقدير التأثير على مستوى السكان، وتوصيف التاريخ الطبيعي للمرض دون الحاجة لكتابة SQL.

تمنحك استضافة Atlas ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تصاميم الدراسة، وتعريفات المجموعات، ومجموعات النتائج، بينما يأتي محملًا مسبقًا بنموذج البيانات المشتركة الاصطناعي OMOP CDM من Eunomia لتتمكن من استكشاف سير العمل على الفور. يجعل الواجهة الخلفية WebAPI المضمنة وقاعدة بيانات PostgreSQL كل ميزة من ميزات Atlas تعمل مباشرة، دون الحاجة إلى إعداد مستودع بيانات منفصل.