Khoj هو مساعد AI شخصي مجاني ومفتوح المصدر يتصل بمستنداتك وملاحظاتك وملفاتك ويتيح لك طرح الأسئلة عنها بلغة طبيعية. يعمل مع أي مزود AI رئيسي — OpenAI، Anthropic، Google Gemini، أو نسخة Ollama محلية تعمل على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS) — ويعزز إجاباته بالبحث في الويب في الوقت الفعلي عبر SearXNG وتنفيذ كود بايثون المعزول عبر Terrarium.

استضافة Khoj ذاتيًا تعني أن مستنداتك ومحادثاتك وسجل استعلاماتك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة. لا يتم إرسال ملفاتك أبدًا إلى أي مكان خارج مزود نموذج AI الذي تقوم بتكوينه صراحةً، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البيانات التي تتم مشاركتها ومع من.