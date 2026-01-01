نشر Khoj بنقرة واحدة.
مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يتحدث مع مستنداتك، ويبحث في الويب، ويشغل التعليمات البرمجية باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره.
اختر خطة VPS لـ Khoj
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Khoj؟
Khoj هو مساعد AI شخصي مجاني ومفتوح المصدر يتصل بمستنداتك وملاحظاتك وملفاتك ويتيح لك طرح الأسئلة عنها بلغة طبيعية. يعمل مع أي مزود AI رئيسي — OpenAI، Anthropic، Google Gemini، أو نسخة Ollama محلية تعمل على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS) — ويعزز إجاباته بالبحث في الويب في الوقت الفعلي عبر SearXNG وتنفيذ كود بايثون المعزول عبر Terrarium.
استضافة Khoj ذاتيًا تعني أن مستنداتك ومحادثاتك وسجل استعلاماتك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة. لا يتم إرسال ملفاتك أبدًا إلى أي مكان خارج مزود نموذج AI الذي تقوم بتكوينه صراحةً، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البيانات التي تتم مشاركتها ومع من.
الميزات الأساسية في Khoj
دردش مع الوثائق
فهرس ملفات PDF وملاحظاتك وملفاتك واطرح أسئلة عنها بلغة طبيعية — يسترجع Khoj السياق والإجابات ذات الصلة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي اخترته.
تكامل البحث عبر الويب
يتيح SearXNG المدمج لـ Khoj جلب وتلخيص المعلومات الحالية من الويب دون توجيه الاستعلامات عبر واجهة برمجة تطبيقات بحث تابعة لجهة خارجية.
صندوق حماية تنفيذ الكود
قم بتشغيل كود بايثون في بيئة Terrarium معزولة (sandbox) حتى يتمكن Khoj من إجراء العمليات الحسابية وتحليل البيانات ومهام البرمجة النصية كجزء من المحادثة.
أي مزود لنموذج الذكاء الاصطناعي
قم بتوصيل OpenAI، Anthropic، Google Gemini، أو مثيل Ollama محلي — غيّر المزودين دون تغيير طريقة تفاعلك مع Khoj.
خاص افتراضيًا
تبقى جميع المستندات والمحادثات والتضمينات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يتم مشاركة أي شيء خارج مزود نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تقوم بتكوينه.
لماذا تشغّل Khoj على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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