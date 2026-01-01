نشر Prefect بنقرة واحدة.
منصة حديثة لتنسيق سير العمل مبنية على بايثون لبناء وجدولة ومراقبة مسارات البيانات ومهام الأتمتة.
اختر خطة VPS لـ Prefect
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Prefect؟
يتيح لك Prefect تحويل أي دالة بايثون إلى سير عمل مجدول وقابل للمراقبة ويُعاد تشغيله تلقائيًا بمجرد استخدام مُزخرف (decorator). على عكس أدوات التنسيق التي تعتمد بشكل كبير على YAML، يحافظ Prefect على سير العمل ككود بايثون عادي — قابل للاختبار، ومتحكم في إصداراته، وقابل للنشر مثل أي وحدة أخرى. تعرض واجهة المستخدم المضمنة حالة التنفيذ في الوقت الفعلي، والسجلات، وسجل مستوى المهام لكل تشغيل.
يؤدي استضافة Prefect ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إلغاء رسوم تنفيذ السحابة، ويمنحك عددًا غير محدود من تشغيل سير العمل بتكلفة بنية تحتية ثابتة، ويحافظ على بيانات خط الأنابيب الحساسة — بيانات الاعتماد، ونتائج الاستعلام، والسجلات — بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون الاعتماد على بائع معين.
الميزات الأساسية في Prefect
مسارات عمل Python الأصلية
زين أي دالة بايثون بـ
@flow أو
@task للحصول على الجدولة، وإعادة المحاولة، والتخزين المؤقت، والمراقبة — لا توجد لغة DSL احتكارية لتعلمها.
إعادات المحاولة الأوتوماتيكية
تكوين التراجع الأسي ومنطق إعادة المحاولة المخصص لكل مهمة بحيث تتعافى الإخفاقات العابرة في واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات أو مكالمات الشبكة دون تدخل يدوي.
مراقبة لحظية
تعرض واجهة المستخدم المدمجة حالة المهام المباشرة، وسجلات التنفيذ، وتاريخ التشغيل حتى تعرف دائمًا ما الذي يعمل، وما الذي فشل، ولماذا.
جدولة مرنة
تعبيرات Cron، ومشغلات الفاصل الزمني، وعمليات النشر المعتمدة على الأحداث تتيح لك تشغيل المسارات في أي جدول زمني أو استجابةً لأحداث خارجية.
مجموعات العمل والعاملون
توزيع تنفيذ التدفق عبر عمليات عاملة متعددة أو أجهزة، مع توسيع نطاق سعة الحوسبة بشكل مستقل عن خادم التنسيق.
لماذا تشغّل Prefect على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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