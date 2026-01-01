نشر RSSHub بنقرة واحدة.
مولد خلاصات RSS مفتوح المصدر يجعل أي موقع قابلاً للاشتراك، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى GitHub وما بعدها.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RSSHub؟
RSSHub هي أكبر شبكة RSS مفتوحة المصدر في العالم، تدعم أكثر من 5,000 مسار للمنصات التي توقفت عن تقديم خلاصات RSS الأصلية — Instagram، YouTube، Twitter، TikTok، Reddit، GitHub، وغيرها الكثير. مع أكثر من 41,000 نجمة على GitHub ومساهمات من أكثر من 1,300 مطور، أصبحت الحل الأمثل للحفاظ على قابلية الاشتراك في الويب المفتوح.
استضافة RSSHub ذاتيًا تعني أن عادات استهلاك المحتوى الخاصة بك تظل خاصة — فجميع طلبات الخلاصة تنشأ من الخادم الخاص بك بدلاً من النسخ العامة التي قد تسجل الاستعلامات. يحافظ التخزين المؤقت لـ Redis على سرعة الخلاصات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر ويقلل الحمل على مواقع الويب المصدر.
الميزات الأساسية في RSSHub
أكثر من 5,000 مسار محتوى
يغطي مئات المنصات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الأخبار، وGitHub، والتجارة الإلكترونية، والمنشورات المتخصصة — إذا كان لديها صفحة، يمكن لـ RSSHub تحويلها إلى موجز.
موجزات وسائل التواصل الاجتماعي
أنشئ خلاصات RSS من إنستغرام، تويتر، تيك توك، ويوتيوب دون إنشاء حسابات أو منح تطبيقات الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى بيانات الاعتماد الخاصة بك.
التخزين المؤقت باستخدام Redis
يوفر تكامل Redis المدمج استجابات سريعة للخلاصات للمسارات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر مع تقليل الطلبات المتكررة إلى مواقع الويب المصدر.
تصفح يركز على الخصوصية
تابع أي مصدر محتوى عبر قارئ الخلاصات الخاص بك دون مشاركة عادات القراءة مع المنصات التجارية أو خدمات التجميع.
تكامل الأتمتة
ربط خلاصات RSSHub بـ n8n أو Zapier أو Home Assistant لتشغيل سير العمل كلما تم نشر محتوى جديد على أي منصة مدعومة.
لماذا تشغّل RSSHub على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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