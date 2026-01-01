HedgeDoc هو محرر Markdown تعاوني مفتوح المصدر حيث يمكن لعدة أشخاص كتابة وتحرير نفس المستند في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والمزامنة الفورية. بالإضافة إلى Markdown الأساسي، يدعم الرسوم البيانية المضمنة عبر Mermaid و PlantUML، وصيغ الرياضيات عبر KaTeX، وكتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي لأكثر من 100 لغة، ووضع العرض التقديمي الذي يحول أي ملاحظة إلى مجموعة شرائح.

تضمن استضافة HedgeDoc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء الوثائق الحساسة وقرارات البنية الداخلية والملاحظات الخاصة ضمن البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا وصول لبيانات طرف ثالث، وتحكم كامل في طرق المصادقة بما في ذلك LDAP و OAuth و SAML لبيئات الشركات.