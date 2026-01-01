نشر HedgeDoc بنقرة واحدة.
محرر ماركداون تعاوني في الوقت الفعلي ومفتوح المصدر للفرق لكتابة المستندات ومراجعتها ومشاركتها معًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HedgeDoc؟
HedgeDoc هو محرر Markdown تعاوني مفتوح المصدر حيث يمكن لعدة أشخاص كتابة وتحرير نفس المستند في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والمزامنة الفورية. بالإضافة إلى Markdown الأساسي، يدعم الرسوم البيانية المضمنة عبر Mermaid و PlantUML، وصيغ الرياضيات عبر KaTeX، وكتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي لأكثر من 100 لغة، ووضع العرض التقديمي الذي يحول أي ملاحظة إلى مجموعة شرائح.
تضمن استضافة HedgeDoc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء الوثائق الحساسة وقرارات البنية الداخلية والملاحظات الخاصة ضمن البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا وصول لبيانات طرف ثالث، وتحكم كامل في طرق المصادقة بما في ذلك LDAP و OAuth و SAML لبيئات الشركات.
الميزات الأساسية في HedgeDoc
التعاون في الوقت الفعلي
يقوم مؤلفون متعددون بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مؤشرات الماوس المباشرة والتحديثات الفورية، مما يحافظ على تزامن الفرق البعيدة دون تعارضات في الدمج.
رسوم بيانية ورياضيات
تضمين رسوم بيانية من Mermaid و Graphviz و PlantUML إلى جانب تعبيرات KaTeX الرياضية مباشرة في Markdown، مما يجعل HedgeDoc مثاليًا للوثائق التقنية والأكاديمية.
وضع العرض
حوّل أي مستند Markdown إلى عرض شرائح بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى برامج عرض تقديمية منفصلة للمحادثات والعروض التوضيحية الداخلية.
أذونات مرنة
عيّن المستندات كعامة أو محمية أو خاصة وتحكم في من يمكنه العرض أو التعليق أو التعديل — من الويكيات المجتمعية المفتوحة إلى المواصفات الداخلية السرية.
دعم مصادقة المؤسسات
تكامل مع LDAP، وموفري OAuth، وSAML، والحسابات المحلية حتى تتمكن الفرق من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المؤسسية الحالية دون الحاجة إلى إدارة كلمات مرور منفصلة.
لماذا تشغّل HedgeDoc على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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