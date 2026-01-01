نشر RAGflow بنقرة واحدة.
محرك RAG بجودة إنتاجية مع تحليل عميق للمستندات، واسترجاع الرسم البياني المعرفي، ودعم نماذج اللغة الكبيرة المتعددة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RAGflow؟
RAGflow هو محرك توليد معزز بالاسترجاع جاهز للإنتاج، مبني حول فهم عميق للمستندات. على عكس تطبيقات RAG الأساسية التي تتعامل مع المستندات كنص عادي، يقوم RAGflow بتحليل ملفات PDF وجداول البيانات والعروض التقديمية والصور مع مراعاة التخطيط للحفاظ على معنى الجداول والأشكال والمحتوى المنظم قبل الفهرسة.
تُحافظ استضافة RAGflow ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على خصوصية مستنداتك وتمنحك تحكمًا كاملاً في موفري LLM، واستراتيجيات التقطيع، وخطوط أنابيب الاسترجاع. تفتح الرسوم البيانية المعرفية المدمجة وواجهات GraphRAG الخلفية إمكانية الاستدلال عبر المستندات التي لا يمكن للبحث المتجه المسطح مضاهاتها.
الميزات الأساسية في RAGflow
تحليل عميق للمستندات
يتعامل الاستخراج المدرك للتخطيط مع ملفات PDF وملفات Word وجداول البيانات والصور الممسوحة ضوئيًا — مع الحفاظ على الجداول والأشكال والبنية التي تدمرها محللات النصوص العادية.
استرجاع الرسم البياني المعرفي
يمكّن GraphRAG المدمج وفهرسة الرسم البياني المعرفي من الاستدلال عبر المستندات واستعلامات العلاقات بما يتجاوز ما يدعمه البحث المتجه المسطح.
دعم نماذج اللغة الكبيرة المتعددة
اتصل بـ OpenAI، وAzure OpenAI، وOllama، وAnthropic، وGoogle، وأكثر من 20 مزودًا آخر دون إعادة فهرسة مستنداتك.
استراتيجيات تجزئة مرنة
اختر من أوضاع التجزئة: عامة، سؤال وجواب، يدوية، جدولية، وورقية لمطابقة بنية كل نوع مستند لتحقيق أقصى دقة استرجاع.
التحكم في الوصول متعدد المستخدمين
تسمح الصلاحيات المستندة إلى الأدوار للفرق بمشاركة قواعد المعرفة مع إبقاء مجموعات المستندات الحساسة مقتصرة على المستخدمين المصرح لهم.
REST API و SDK
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات (API) REST كاملة وSDK رسمي لـ Python تضمين RAGflow في تطبيقاتك الخاصة وأتمتة مسارات استيعاب المستندات.
لماذا تشغّل RAGflow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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