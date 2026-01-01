RAGflow هو محرك توليد معزز بالاسترجاع جاهز للإنتاج، مبني حول فهم عميق للمستندات. على عكس تطبيقات RAG الأساسية التي تتعامل مع المستندات كنص عادي، يقوم RAGflow بتحليل ملفات PDF وجداول البيانات والعروض التقديمية والصور مع مراعاة التخطيط للحفاظ على معنى الجداول والأشكال والمحتوى المنظم قبل الفهرسة.

تُحافظ استضافة RAGflow ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على خصوصية مستنداتك وتمنحك تحكمًا كاملاً في موفري LLM، واستراتيجيات التقطيع، وخطوط أنابيب الاسترجاع. تفتح الرسوم البيانية المعرفية المدمجة وواجهات GraphRAG الخلفية إمكانية الاستدلال عبر المستندات التي لا يمكن للبحث المتجه المسطح مضاهاتها.