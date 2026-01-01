نشر OpenHuman بنقرة واحدة.
نواة ذكاء اصطناعي شخصية مستضافة ذاتيًا تربط أكثر من 118 تطبيقًا وتبني شجرة ذاكرة خاصة تتحكم بها بالكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenHuman؟
OpenHuman هو ذكاء اصطناعي فائق شخصي مفتوح المصدر مصمم للعمل على بنيتك التحتية الخاصة. مبني حول نواة Rust وشجرة ذاكرة محلية أولاً متوافقة مع Obsidian، يتصل بأكثر من مائة خدمة عبر OAuth بنقرة واحدة — Gmail، Notion، GitHub، Slack، Stripe، Calendar، وغيرها الكثير — ويسحب بهدوء بيانات جديدة إلى قاعدة معرفية خاصة كل عشرين دقيقة.
استضافة OpenHuman ذاتيًا تحافظ على كل بريد إلكتروني ومستند ومحادثة في مساحة عمل تملكها، بينما لا يزال يسمح لك بتوجيه الطلبات إلى نماذج الاستدلال أو السريعة أو الرؤية عند الطلب. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار من البائع، ولا ترى أي خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية بياناتك الأولية أبدًا ما لم تقم بتوجيهها إليها صراحةً.
الميزات الأساسية في OpenHuman
ذاكرة محلية أولاً
تصل كل رسالة ومستند ومزامنة تكامل إلى مخزن SQLite محلي وخزنة متوافقة مع Obsidian، حيث يمكنك قراءتها وتعديلها ونسخها احتياطيًا مباشرة على القرص.
أكثر من 118 تكامل
موصلات OAuth بنقرة واحدة لـ Gmail، Notion، GitHub، Slack، Stripe، التقويم، وعشرات غيرها، مع عامل خلفي يقوم بتحديث البيانات كل عشرين دقيقة.
أدوات الوكيل الأصلي
يتيح البحث المدمج في الويب، واستخلاص البيانات، والوصول إلى نظام الملفات، وعمليات Git، والصوت (تحويل الكلام إلى نص/تحويل النص إلى كلام) للوكلاء التصرف نيابة عنك دون الحاجة إلى أطر عمل إضافية خارجية.
TokenJuice ضغط
ضاغط موجه على الجهاز يزيل الرموز الزائدة من استدعاءات الوكيل، مما يقلل تكاليف واجهة برمجة تطبيقات النموذج بنسبة تصل إلى 80% في سير العمل طويل الأمد.
توجيه النماذج الموحد
التبديل بين نماذج الاستدلال والسرعة والرؤية من خلال اشتراك واحد، أو توجيه النواة إلى الواجهات الخلفية المحلية لـ Ollama و LM Studio لخصوصية كاملة.
نواة RPC محصنة
تكشف نواة Rust عديمة الواجهة عن نقطة نهاية RPC مصادق عليها بواسطة رمز حامل، وتعمل كحاوية للقراءة فقط ذات صلاحيات محدودة، وتتصل بسلاسة مع عملاء سطح المكتب عبر الشبكة.
لماذا تشغّل OpenHuman على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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