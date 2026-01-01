نشر OpenViking بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي تستخدم نموذج نظام الملفات لتوحيد الذكريات والموارد والمهارات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenViking؟
OpenViking هو قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بواسطة Volcengine (منصة بايت دانس السحابية). بدلاً من تشتيت سياق الذكاء الاصطناعي عبر تضمينات المتجهات، يقدم OpenViking نموذج نظام ملفات مع بروتوكول viking:// الذي ينظم ذكريات الوكلاء ومواردهم ومهاراتهم في هيكل موحد وقابل للتصفح. يقلل تحميل السياق المتدرج (L0/L1/L2) من استخدام الرموز المميزة عن طريق جلب المحتوى عند الطلب بدلاً من تحميل قواعد المعرفة بأكملها مقدمًا.
تتيح استضافة OpenViking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بذاكرة الوكيل الحساسة ومعرفة الأعمال وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) تحت سيطرتك الكاملة — وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات ذات متطلبات حوكمة البيانات الصارمة. يمكنك اختيار مزود التضمين (OpenAI أو Jina أو Volcengine) والاحتفاظ بملكية كل بايت يتعلمه وكلاؤك.
الميزات الأساسية في OpenViking
نموذج سياق نظام الملفات
ينظم ذكريات الوكيل وموارده ومهاراته تحت بروتوكول viking://، مما يجعل السياق قابلاً للتصفح مثل نظام الملفات بدلاً من مخزن التضمين المسطح.
تحميل السياق متعدد المستويات
تحميل L0/L1/L2 يجلب المحتوى عند الطلب، مما يقلل بشكل كبير من استخدام الرموز دون التضحية بعمق المعرفة المتاحة للوكلاء.
تضمينات متعددة المزودين
يدعم موفري تضمين OpenAI و Jina و Volcengine حتى تتمكن من استخدام مفاتيح API الحالية الخاصة بك والنموذج المفضل لديك دون التقيد بمورد واحد.
سياق ذاتي التطور
بإمكان الوكلاء تحديث وتطوير مخزن معارفهم الخاص بمرور الوقت، مما يتيح التعلم المستمر دون تدخل يدوي.
استرجاع ارتدادي للمجلد
يجمع التنقل الهيكلي في الدليل مع البحث الدلالي لإبراز السياق الأكثر صلة لكل طلب وكيل.
لماذا تشغّل OpenViking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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