موبيليزون هي منصة مجانية وموحدة لتنظيم الفعاليات، بناها Framasoft وتديرها الآن منظمة Kaihuri غير الربحية. تحل محل Facebook Events و Meetup بشبكة من النسخ المستقلة التي تتصل ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، مما يمنح المنظمين والنشطاء والمجتمعات مكانًا لنشر الفعاليات والمجموعات دون تعريض الحضور لتتبع الإعلانات أو جمع البيانات أو الخلاصات الخوارزمية.

استضافة موبيليزون ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تتحكم في من ينضم إلى نسختك، وما هي قواعد الإشراف المطبقة، ومدة الاحتفاظ ببيانات الفعاليات. يحتفظ مجتمعك بتقويمه وقائمة أعضائه حتى لو اختفت نسخة واحدة – أو منصة تجارية بأكملها – لأن الفدرالية تجعل الشبكة مرنة بطبيعتها.