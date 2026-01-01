نشر Mobilizon بنقرة واحدة.
منظم فعاليات مفتوح المصدر اتحادي للمجتمعات والحركات التي تحتاج إلى تجمعات بدون مراقبة.
اختر خطة VPS لـ Mobilizon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mobilizon؟
موبيليزون هي منصة مجانية وموحدة لتنظيم الفعاليات، بناها Framasoft وتديرها الآن منظمة Kaihuri غير الربحية. تحل محل Facebook Events و Meetup بشبكة من النسخ المستقلة التي تتصل ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، مما يمنح المنظمين والنشطاء والمجتمعات مكانًا لنشر الفعاليات والمجموعات دون تعريض الحضور لتتبع الإعلانات أو جمع البيانات أو الخلاصات الخوارزمية.
استضافة موبيليزون ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تتحكم في من ينضم إلى نسختك، وما هي قواعد الإشراف المطبقة، ومدة الاحتفاظ ببيانات الفعاليات. يحتفظ مجتمعك بتقويمه وقائمة أعضائه حتى لو اختفت نسخة واحدة – أو منصة تجارية بأكملها – لأن الفدرالية تجعل الشبكة مرنة بطبيعتها.
الميزات الأساسية في Mobilizon
فيدرالية ActivityPub
تواصل مع ماستودون، بيرتيوب، وكل مثيل آخر من موبيلايزون حتى يتمكن الحاضرون من متابعة الأحداث والمجموعات عبر الفيديفيرس من حساب واحد.
مجموعات ومناقشات
أدر مجموعات دائمة مع منشورات وموارد ومواضيع نقاش مشتركة، بحيث يستمر التنظيم بين الفعاليات، وليس فقط في يومها.
الخصوصية افتراضيًا
لا توجد أدوات تتبع من جهات خارجية، ولا إعلانات، ولا يتطلب بريد إلكتروني للفعاليات العامة — يمكن للحاضرين تأكيد حضورهم بشكل مجهول أو بهوية موحدة.
ملفات تعريف متعددة الهويات
حافظ على هويات منفصلة للنشاط والعمل والهوايات تحت حساب واحد لتبقى الحياة الشخصية منفصلة عن التنظيم العام.
الخرائط وتحديد الموقع الجغرافي
يساعد البحث عن الأماكن وخرائط الفعاليات المدعومة من OpenStreetMap المجتمعات المحلية في العثور على التجمعات القريبة دون إرسال البيانات إلى مزودي الخرائط التجاريين.
إشراف مستضاف ذاتيًا
تعيين قواعد على مستوى المثيل، والموافقة على الحسابات الجديدة، وحظر الخوادم المعادية — يبقى كل قرار إشراف على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من منصة مركزية.
لماذا تشغّل Mobilizon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.