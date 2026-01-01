Fusion هو قارئ RSS مفتوح المصدر وبسيط مكتوب بلغة Go، ويركز على سير عمل قراءة سريع وخالٍ من التشتيت. يقوم بتحليل خلاصات RSS و Atom، ويكتشف الخلاصات تلقائيًا من عناوين URL للمواقع الإلكترونية، وينظم الاشتراكات في مجموعات مع تتبع حالة عدم القراءة، والإشارات المرجعية، والبحث بالنص الكامل عبر مكتبتك.

تساعد استضافة Fusion ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في إبقاء قائمة اشتراكاتك وسجل القراءة بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث، كما يتيح توافقه مع واجهة برمجة تطبيقات Fever (Fever API) لعملاء الهاتف المحمول الأصليين مثل Reeder و Unread و FeedMe المزامنة مع نسختك الخاصة بدلاً من مجمع سحابي.