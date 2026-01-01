نشر Fusion RSS بنقرة واحدة.
قارئ RSS خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا بواجهة ويب نظيفة، واختصارات لوحة المفاتيح، ودعم واجهة برمجة تطبيقات Fever.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fusion RSS؟
Fusion هو قارئ RSS مفتوح المصدر وبسيط مكتوب بلغة Go، ويركز على سير عمل قراءة سريع وخالٍ من التشتيت. يقوم بتحليل خلاصات RSS و Atom، ويكتشف الخلاصات تلقائيًا من عناوين URL للمواقع الإلكترونية، وينظم الاشتراكات في مجموعات مع تتبع حالة عدم القراءة، والإشارات المرجعية، والبحث بالنص الكامل عبر مكتبتك.
تساعد استضافة Fusion ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في إبقاء قائمة اشتراكاتك وسجل القراءة بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث، كما يتيح توافقه مع واجهة برمجة تطبيقات Fever (Fever API) لعملاء الهاتف المحمول الأصليين مثل Reeder و Unread و FeedMe المزامنة مع نسختك الخاصة بدلاً من مجمع سحابي.
الميزات الأساسية في Fusion RSS
دعم Fever API
مزامنة المقالات مع عملاء iOS و Android وسطح المكتب الأصليين مثل Reeder و Unread و FeedMe من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) المدمجة المتوافقة مع Fever.
قارئ يعمل بلوحة المفاتيح
اختصارات على غرار Google Reader تتيح لك فرز مئات المقالات في الجلسة الواحدة دون مغادرة لوحة المفاتيح.
الاكتشاف التلقائي للموجز
الصق أي عنوان URL لموقع ويب ويحدد Fusion موقع موجز RSS أو Atom تلقائيًا، مع تنظيم المجموعات لقوائم الاشتراكات المرتبة.
PWA متجاوب
تطبيق الويب التقدمي القابل للتثبيت يوفر تجربة قراءة بمظهر أصلي على الهواتف والأجهزة اللوحية ومتصفحات سطح المكتب.
تسجيل الدخول الموحد OIDC
يتيح لك تكامل OpenID Connect الاختياري المصادقة مقابل Keycloak، أو Authelia، أو أي موفر هوية متوافق.
لا تضخم للذكاء الاصطناعي
يتعمد حذف ميزات التلخيص والتوصية بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على تركيز القارئ، وخفة الوزن، والقدرة على التنبؤ.
لماذا تشغّل Fusion RSS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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