نشر Gotify بنقرة واحدة.
خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا بواجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة وتسليم WebSocket في الوقت الفعلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gotify؟
Gotify هو خادم إشعارات دفع خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك إرسال واستقبال الرسائل في الوقت الفعلي. واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرة تجعل من السهل دمج الإشعارات من البرامج النصية وأدوات المراقبة ومهام cron والتطبيقات دون الاعتماد على Firebase أو Pushover أو أي خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية. وهو يدعم تطبيقات عميل متعددة وينظم الإشعارات حسب المصدر مع مستويات الأولوية.
استضافة Gotify ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات الإشعارات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يضمن الخصوصية والتوافر. يعني استهلاكه الأدنى للموارد أنه يعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى دون التنافس على الذاكرة أو وحدة المعالجة المركزية.
الميزات الأساسية في Gotify
REST API بسيط
أرسل الإشعارات من أي برنامج نصي أو تطبيق بطلب HTTP POST واحد — لا يتطلب SDK ولا إعداد معقد.
مآخذ الويب في الوقت الفعلي
يتم دفع الرسائل فورًا إلى العملاء المتصلين عبر WebSocket، مما يضمن ظهور التنبيهات على أجهزتك لحظة إرسالها.
عملاء Android & الويب
تلقَّ الإشعارات على أجهزة Android باستخدام التطبيق الرسمي، أو راقب الرسائل في أي متصفح عبر واجهة المستخدم الويب المدمجة.
دعم متعدد التطبيقات
تنظيم الإشعارات حسب التطبيق المصدر باستخدام رموز مميزة ومستويات أولوية منفصلة، مع الحفاظ على تنبيهات المراقبة والنسخ الاحتياطية وأحداث CI مفصولة بوضوح.
قابلية توسيع المكونات الإضافية
قم بتوسيع Gotify باستخدام إضافات المجتمع لإضافة مصادر إشعارات جديدة وقواعد إعادة التوجيه وتكاملات مخصصة دون تعديل الخادم الأساسي.
لماذا تشغّل Gotify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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