Wavelog هو تطبيق حديث لتسجيل هواة اللاسلكي يعتمد على الويب لتتبع اتصالات QSO وإدارة تقدم الجوائز عبر برامج DXCC و IOTA و SOTA و POTA. يتكامل مباشرة مع خدمات LoTW و eQSL وخدمات البحث عن سجلات الاتصال، ويدعم التحكم اللاسلكي CAT للتسجيل التلقائي أثناء جلسات التشغيل.

استضافة Wavelog ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بيانات سجلاتك خاصة ويمكن الوصول إليها من أي متصفح أو جهاز محمول دون الاعتماد على سحابة طرف ثالث. تسجيل المسابقات، وتكامل مجموعة DX، وتصدير ADIF و Cabrillo، ودعم المشغلين المتعددين يجعله حلاً كاملاً لتسجيل المحطات لمشغلي هواة اللاسلكي الجادين.