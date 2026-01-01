نشر Wavelog بنقرة واحدة.
تطبيق تسجيل هواة اللاسلكي المستند إلى الويب لتتبع اتصالات QSO، وإدارة الجوائز، والتكامل مع LoTW و eQSL.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wavelog؟
Wavelog هو تطبيق حديث لتسجيل هواة اللاسلكي يعتمد على الويب لتتبع اتصالات QSO وإدارة تقدم الجوائز عبر برامج DXCC و IOTA و SOTA و POTA. يتكامل مباشرة مع خدمات LoTW و eQSL وخدمات البحث عن سجلات الاتصال، ويدعم التحكم اللاسلكي CAT للتسجيل التلقائي أثناء جلسات التشغيل.
استضافة Wavelog ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بيانات سجلاتك خاصة ويمكن الوصول إليها من أي متصفح أو جهاز محمول دون الاعتماد على سحابة طرف ثالث. تسجيل المسابقات، وتكامل مجموعة DX، وتصدير ADIF و Cabrillo، ودعم المشغلين المتعددين يجعله حلاً كاملاً لتسجيل المحطات لمشغلي هواة اللاسلكي الجادين.
الميزات الأساسية في Wavelog
تتبع الجوائز
تتبع التقدم نحو DXCC، IOTA، SOTA، POTA، وبرامج جوائز راديو الهواة الرئيسية الأخرى من بيانات سجلاتك.
مزامنة LoTW & eQSL
تحميل وتأكيد اتصالات QSOs تلقائيًا مع LoTW و eQSL للحصول على رصيد الجوائز الإلكترونية دون تقديم يدوي.
تحكم راديوي CAT
اتصل بجهاز الراديو الخاص بك عبر واجهة CAT لملء حقول النطاق والوضع والتردد تلقائيًا أثناء التشغيل المباشر.
تسجيل المسابقة
تسجيل اتصالات المسابقة مع تتبع التبادل والتحقق من التكرارات لعمليات راديو الهواة التنافسية.
تصدير ADIF
قم بتصدير سجلّك الكامل بتنسيق ADIF أو Cabrillo للاستخدام مع برامج التسجيل الأخرى أو أنظمة تقديم الجوائز.
لماذا تشغّل Wavelog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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