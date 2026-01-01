نشر Rotki بنقرة واحدة.
متتبع محفظة العملات المشفرة مفتوح المصدر الذي يعالج جميع البيانات محليًا، مما يحافظ على خصوصية معلوماتك المالية بشكل كامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rotki؟
Rotki هو أداة مفتوحة المصدر لتتبع المحافظ والتحليلات وإعداد التقارير الضريبية، مبنية على مبدأ واحد: بياناتك المالية لا تغادر جهازك أبدًا. على عكس تطبيقات المحافظ المركزية التي تجمع الممتلكات عبر البورصات والمحافظ على خوادمها، يعمل Rotki محليًا ويعالج كل شيء على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد حسابات، لا مشاركة بيانات، لا خطر اختراق.
يتصل بـ Binance و Coinbase و Kraken وعشرات البورصات الأخرى عبر مفاتيح API للقراءة فقط، ويتتبع محافظ Ethereum و Bitcoin، ويراقب مراكز DeFi في بروتوكولات مثل Aave و Uniswap. تمنحك الاستضافة الذاتية وصولاً دائمًا من أي جهاز دون تعريض مفاتيح API الحساسة لأطراف ثالثة.
الميزات الأساسية في Rotki
معالجة البيانات المحلية
تتم معالجة جميع بيانات المحفظة على الخادم الخاص بك — لا يتم إرسال أي شيء إلى خدمات خارجية، مما يزيل خطر اختراق البيانات المالية.
تتبع متعدد البورصات
يتصل ببينانس، كوين بيس، كراكن، والعديد من البورصات الأخرى عبر مفاتيح API للقراءة فقط للحصول على عرض موحد للمحفظة.
دعم بروتوكول DeFi
يكتشف تلقائيًا المراكز في Aave وCompound وUniswap وMakerDAO وبروتوكولات DeFi الأخرى، بما في ذلك العوائد والمكافآت.
توليد تقرير الضريبة
يُنشئ تقارير مفصلة عن التداولات والدخل والأحداث الخاضعة للضريبة، مُنسقة للمحاسبين أو للاستيراد في برامج الضرائب.
مراقبة سلسلة الكتل
يتتبع عناوين الإيثيريوم مع جميع رموز ERC-20، وعناوين البيتكوين، ومقتنيات NFT مع تقييم في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Rotki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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