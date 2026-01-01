Rotki هو أداة مفتوحة المصدر لتتبع المحافظ والتحليلات وإعداد التقارير الضريبية، مبنية على مبدأ واحد: بياناتك المالية لا تغادر جهازك أبدًا. على عكس تطبيقات المحافظ المركزية التي تجمع الممتلكات عبر البورصات والمحافظ على خوادمها، يعمل Rotki محليًا ويعالج كل شيء على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد حسابات، لا مشاركة بيانات، لا خطر اختراق.

يتصل بـ Binance و Coinbase و Kraken وعشرات البورصات الأخرى عبر مفاتيح API للقراءة فقط، ويتتبع محافظ Ethereum و Bitcoin، ويراقب مراكز DeFi في بروتوكولات مثل Aave و Uniswap. تمنحك الاستضافة الذاتية وصولاً دائمًا من أي جهاز دون تعريض مفاتيح API الحساسة لأطراف ثالثة.