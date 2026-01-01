نشر Yuvomi بتثبيت بنقرة واحدة.
مخطط عائلي خاص ومستضاف ذاتيًا للمهام والتقويمات والوجبات والتسوق وميزانيات الأسرة في تطبيق واحد مصمم للهواتف المحمولة أولاً.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yuvomi؟
Yuvomi هو منظم عائلي مفتوح المصدر يجمع المهام، والتقويمات المشتركة، وقوائم البقالة، وخطط الوجبات، والوصفات، والميزانيات، والملاحظات المنزلية في تطبيق ويب تقدمي واحد مصمم للهواتف المحمولة أولاً. كل وحدة مستقلة، لذا يمكنك استخدام الأجزاء التي تناسب أسرتك فقط وتجاهل الباقي.
استضافة Yuvomi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأسرة الحساسة — الجداول الزمنية، والإيصالات، وقوائم الاتصال، والتذكيرات الطبية — بعيدًا عن خدمات السحابة التابعة لجهات خارجية. تدعم قاعدة بيانات SQLite التشفير الاختياري AES-256 للبيانات المخزنة، ويتعامل المجدول المدمج مع النسخ الاحتياطية التلقائية لتبقى معلومات عائلتك خاصة دون التخلي عن الراحة.
الميزات الأساسية في Yuvomi
مخطط عائلي مشترك
تنسيق المهام والتقويمات والوجبات وقوائم التسوق بين جميع أفراد الأسرة مع تعيينات متعددة المستخدمين والإشعارات.
PWA الجوال أولاً
يتم تثبيته كتطبيق ويب تقدمي ذي إحساس أصلي على الهواتف والأجهزة اللوحية، مع عروض قابلة للعمل دون اتصال بالإنترنت لإدارة المنزل أثناء التنقل.
تكاملات التقويم
مزامنة مع تقويم Google، وiCloud عبر CalDAV، وأجهزة Apple، واشتراكات ICS للحفاظ على جميع جداولك الحالية في مكان واحد.
مخزن SQLite مشفر
يحمي تشفير SQLCipher AES-256 الاختياري بيانات الأسرة في وضع السكون، ويمكن للنسخ الاحتياطية المجدولة أن تعكس إلى أي وجهة WebDAV.
مجموعة أدوات منزلية نمطية
قم بتمكين الوحدات التي تحتاجها فقط — الميزانيات، تخطيط الوجبات، الوصفات، أعياد الميلاد، جهات الاتصال، المستندات، أو إدارة المنزل — وتجاهل الباقي.
خاص وخالٍ من المتتبعات
لا توجد أدوات تتبع من أطراف ثالثة، ولا بيانات قياس عن بعد، وترخيص MIT يحافظ على بيانات عائلتك تحت سيطرتك الكاملة على VPS الخاص بك.
لماذا تشغّل Yuvomi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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