نشر Qdrant بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر عالية الأداء للبحث الدلالي والتوصيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Qdrant؟
Qdrant هو محرك بحث تشابه متجهات مفتوح المصدر، جاهز للإنتاج، ومصمم خصيصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يقوم بتخزين المتجهات عالية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع بيانات وصفية حمولة غنية ويخدم استعلامات أقرب جار بزمن استجابة أقل من مللي ثانية باستخدام فهرسة HNSW، ومقاييس مسافة متعددة، وتصفية متقدمة — وكل ذلك يمكن الوصول إليه عبر واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC.
استضافة Qdrant ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، وتكوين الفهرسة، وموقع البيانات دون قيود التسعير لكل استعلام أو حدود الاتصال لخدمات قواعد بيانات المتجهات المُدارة، مما يجعله مثاليًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرق التي تقوم بتوسيع نطاق البحث الدلالي أو مسارات عمل RAG.
الميزات الأساسية في Qdrant
بحث في أقل من مللي ثانية
توفر فهرسة HNSW استعلامات أقرب جار شبه فورية عبر ملايين المتجهات، مما يحافظ على استجابة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أي نطاق.
تصفية الحمولة
تصفية نتائج البحث حسب حقول بيانات وصفية عشوائية وقت الاستعلام، مع دمج تشابه المتجهات مع الشروط المنظمة في طلب واحد.
مقاييس مسافة متعددة
اختر مسافة جيب التمام، أو الإقليدية، أو حاصل الضرب النقطي لتتناسب مع نموذج التضمين المستخدم بواسطة تطبيقك دون إعادة فهرسة البيانات.
REST و gRPC APIs
ادمج Qdrant في أي لغة أو إطار عمل باستخدام واجهة OpenAPI REST أو واجهة برمجة تطبيقات gRPC عالية الإنتاجية لأعباء العمل الحساسة للكمون.
دعم التكميم
يقلل التكميم القياسي والمنتج من استهلاك الذاكرة بشكل كبير، مما يتيح لك فهرسة مجموعات بيانات أكبر على نفس الجهاز دون فقدان الجودة.
لماذا تشغّل Qdrant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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