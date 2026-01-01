Qdrant هو محرك بحث تشابه متجهات مفتوح المصدر، جاهز للإنتاج، ومصمم خصيصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يقوم بتخزين المتجهات عالية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع بيانات وصفية حمولة غنية ويخدم استعلامات أقرب جار بزمن استجابة أقل من مللي ثانية باستخدام فهرسة HNSW، ومقاييس مسافة متعددة، وتصفية متقدمة — وكل ذلك يمكن الوصول إليه عبر واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC.

استضافة Qdrant ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في تخصيص الذاكرة، وتكوين الفهرسة، وموقع البيانات دون قيود التسعير لكل استعلام أو حدود الاتصال لخدمات قواعد بيانات المتجهات المُدارة، مما يجعله مثاليًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والفرق التي تقوم بتوسيع نطاق البحث الدلالي أو مسارات عمل RAG.