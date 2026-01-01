نشر bolt.diy بنقرة واحدة.
مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يتيح لك إنشاء الأوامر وتشغيل ونشر تطبيقات كاملة المكدس من متصفحك.
اختر خطة VPS لـ bolt.diy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام bolt.diy؟
bolt.diy هو نسخة مفتوحة المصدر من bolt.new التي تجلب تطويرًا كاملاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح مع بيئة تشغيل متكاملة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويجعل نموذج لغة كبير (LLM) يقوم بإنشاء، وتنفيذ، وتكرار التطبيقات الكاملة — بما في ذلك الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، والتكوين.
على عكس أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن استضافة bolt.diy ذاتيًا تعني أن التعليمات البرمجية، والمطالبات، ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكنك ربط مزودي LLM الذين تستخدمهم بالفعل — OpenAI، وAnthropic، وGroq، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية، والمزيد — لذلك لن تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك واحد.
الميزات الأساسية في bolt.diy
دعم نماذج اللغة الكبيرة متعددة المزودين
ربط OpenAI و Anthropic و Groq و Google Gemini و Ollama و OpenRouter و xAI و15+ مزودًا آخر من واجهة واحدة.
توليد الكود الكامل (Full-stack)
أنشئ تطبيقات كاملة بواجهة أمامية وخلفية وملفات تهيئة عاملة — وليس مجرد مقتطفات برمجية.
التنفيذ داخل المتصفح
قم بتشغيل ومعاينة الكود الذي تم إنشاؤه مباشرة في المتصفح دون مغادرة الواجهة أو إعداد بيئة تطوير محلية.
أحضر مفاتيح API الخاصة بك
استخدم بيانات اعتماد مزود الخدمة الحالي الخاص بك بحيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، بدون أي رسوم إضافية للمنصة أو مستوى اشتراك.
مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا
تبقى جميع المطالبات والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها وبيانات الاعتماد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تتم مشاركة أي بيانات مع منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.
لماذا تشغّل bolt.diy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.