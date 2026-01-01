bolt.diy هو نسخة مفتوحة المصدر من bolt.new التي تجلب تطويرًا كاملاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح مع بيئة تشغيل متكاملة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويجعل نموذج لغة كبير (LLM) يقوم بإنشاء، وتنفيذ، وتكرار التطبيقات الكاملة — بما في ذلك الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، والتكوين.

على عكس أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن استضافة bolt.diy ذاتيًا تعني أن التعليمات البرمجية، والمطالبات، ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكنك ربط مزودي LLM الذين تستخدمهم بالفعل — OpenAI، وAnthropic، وGroq، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية، والمزيد — لذلك لن تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك واحد.