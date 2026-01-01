نشر Onyx بنقرة واحدة.
منصة دردشة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وبحث للمؤسسات تربط كل نموذج لغوي كبير (LLM) بمعرفة فريقك.
اختر خطة VPS لـ Onyx
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Onyx؟
Onyx هي منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تجمع بين واجهة دردشة غنية بالميزات مع بحث على مستوى المؤسسة عبر مستندات وتطبيقات فريقك. وهي تعمل مع كل مزود LLM رئيسي — OpenAI، وAnthropic، وAzure، وAWS Bedrock، وGoogle Vertex، وأي نموذج مستضاف ذاتيًا مكشوف عبر Ollama أو vLLM — لذا تظل حرًا في اختيار النموذج الذي يناسب كل مهمة دون إعادة كتابة مكدسك.
استضافة Onyx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات الدردشة، والمستندات المفهرسة، وبيانات اعتماد الموصلات على بنية تحتية تتحكم فيها. أكثر من أربعين موصلًا يسحبون البيانات من Google Drive وSlack وConfluence وGitHub وNotion وJira والمزيد إلى فهرس بحث موحد، لذا تستشهد الإجابات بالمصادر الأصلية بدلاً من تسريب السياق الحساس إلى خدمات SaaS التابعة لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في Onyx
يعمل مع كل نماذج اللغات الكبيرة
أحضر مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، Anthropic، Azure، AWS Bedrock، Vertex، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، بما في ذلك عمليات نشر Ollama و vLLM المحلية.
أكثر من أربعين موصلاً
افهرس Google Drive و Slack و Confluence و Notion و GitHub و Jira و Salesforce و Zendesk والعديد غيرها بحيث تستشهد إجابات الدردشة بمعرفة فريقك الحقيقية.
وكلاء AI ومساعدو AI
أنشئ مساعدين مخصصين باستخدام مطالبات مخصصة ونطاقات الموصلات والأدوات، بحيث يحصل كل فريق على ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لسير عمله.
الاستشهادات والمرتكزات
كل إجابة ترتبط بالوثيقة المصدر، حتى يتمكن المستخدمون من التحقق من الادعاءات والثقة في الردود بدلاً من التخمين في الهلوسات.
صلاحيات مبنية على الدور
يرث التحكم في الوصول على مستوى المستند أذونات النظام المصدر بحيث يرى المستخدمون فقط ما يُسمح لهم بالفعل بقراءته.
خصوصية الاستضافة الذاتية
تبقى الدردشات والمتجهات والمستندات المصدر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يتم إرسال أي شيء إلى خوادم Onyx وتحتفظ بالتحكم الكامل في حركة مرور النموذج والموصل.
لماذا تشغّل Onyx على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.