Onyx هي منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تجمع بين واجهة دردشة غنية بالميزات مع بحث على مستوى المؤسسة عبر مستندات وتطبيقات فريقك. وهي تعمل مع كل مزود LLM رئيسي — OpenAI، وAnthropic، وAzure، وAWS Bedrock، وGoogle Vertex، وأي نموذج مستضاف ذاتيًا مكشوف عبر Ollama أو vLLM — لذا تظل حرًا في اختيار النموذج الذي يناسب كل مهمة دون إعادة كتابة مكدسك.

استضافة Onyx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات الدردشة، والمستندات المفهرسة، وبيانات اعتماد الموصلات على بنية تحتية تتحكم فيها. أكثر من أربعين موصلًا يسحبون البيانات من Google Drive وSlack وConfluence وGitHub وNotion وJira والمزيد إلى فهرس بحث موحد، لذا تستشهد الإجابات بالمصادر الأصلية بدلاً من تسريب السياق الحساس إلى خدمات SaaS التابعة لجهات خارجية.