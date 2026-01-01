ShinyProxy هو الخادم مفتوح المصدر الذي بنته Open Analytics لاستضافة تطبيقات البيانات التفاعلية المكتوبة بلغات R Shiny و Python Dash و Streamlit و Jupyter و RStudio والعديد من الأطر الأخرى. يقوم بتشغيل كل جلسة مستخدم في حاوية Docker معزولة، ثم يقوم بتوجيه حركة مرور HTTP و WebSocket مرة أخرى إلى المتصفح، بحيث يحصل كل زائر على بيئة نظيفة دون تلويث الحالة المشتركة.

تتيح استضافة ShinyProxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالنماذج والبيانات ولوحات المعلومات الخاصة بك داخل محيطك، مع تزويد الفرق بميزات المؤسسات — مثل المصادقة والتحكم في الوصول المستند إلى المجموعات وتسجيل الاستخدام — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مقعد أو الارتباط بمورد معين.