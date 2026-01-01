نشر ShinyProxy بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مفتوح المصدر لنشر تطبيقات Shiny و Dash و Streamlit وتطبيقات البيانات الأخرى مع مصادقة مدمجة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ShinyProxy؟
ShinyProxy هو الخادم مفتوح المصدر الذي بنته Open Analytics لاستضافة تطبيقات البيانات التفاعلية المكتوبة بلغات R Shiny و Python Dash و Streamlit و Jupyter و RStudio والعديد من الأطر الأخرى. يقوم بتشغيل كل جلسة مستخدم في حاوية Docker معزولة، ثم يقوم بتوجيه حركة مرور HTTP و WebSocket مرة أخرى إلى المتصفح، بحيث يحصل كل زائر على بيئة نظيفة دون تلويث الحالة المشتركة.
تتيح استضافة ShinyProxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالنماذج والبيانات ولوحات المعلومات الخاصة بك داخل محيطك، مع تزويد الفرق بميزات المؤسسات — مثل المصادقة والتحكم في الوصول المستند إلى المجموعات وتسجيل الاستخدام — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مقعد أو الارتباط بمورد معين.
الميزات الأساسية في ShinyProxy
حاويات لكل مستخدم
تنشئ كل جلسة حاوية Docker خاصة بها حتى لا يشارك المستخدمون الحالة أو الجلسات أو موارد الحوسبة أبدًا.
دعم أطر العمل المتعددة
استضف R Shiny و Python Dash و Streamlit و Jupyter و RStudio Server و VSCode وأي تطبيق ويب آخر مجمّع كحاوية.
مصادقة قابلة للتوصيل
ادمج LDAP، OpenID Connect، SAML، Keycloak، أو تسجيلات الدخول الاجتماعية لتقييد الوصول إلى التطبيقات باستخدام التحكم في الوصول المستند إلى المجموعات.
تحليلات الاستخدام
تسجيل الأحداث المدمج يتتبع عمليات إطلاق التطبيقات، والمدد، والجلسات النشطة لتخطيط السعة والتدقيق.
تدفق WebSocket
يحافظ وكيل WebSocket الأصلي وHTTP/2 على استجابة تطبيقات Shiny وDash التفاعلية تحت الضغط.
لوحة تحكم الأدمن
يعرض عرض المسؤول المباشر الحاويات قيد التشغيل، ويسمح للمشغلين بفحص النشاط، ويوقف الجلسات عند الطلب.
لماذا تشغّل ShinyProxy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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