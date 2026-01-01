Dasharr هو لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Rust و Vue، مصممة خصيصًا لمستخدمي متتبعات التورنت الخاصة. تقوم باستقصاء دوري لكل مفهرس تقوم بتمكينه، وتخزن السجل في PostgreSQL، وتعرض الاتجاهات طويلة الأجل في الرفع، التنزيل، النسبة، نقاط المكافأة، والمكافآت التي نادرًا ما تكشف عنها المتتبعات نفسها بما يتجاوز القيمة الحالية.

استضافة Dasharr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مفتاح API والسجل الكامل لحسابات المتتبعات الخاصة بك بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة بدلاً من خدمة طرف ثالث. يتم جمع الإحصائيات كل ست ساعات في الخلفية حتى تتمكن من ربط عمليات الرفع، والأدوات الآلية، وإنفاق المكافآت عبر جميع متتبعاتك في جدول زمني واحد.