نشر Dasharr بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تتتبع إحصائيات الرفع والتنزيل والمكافآت عبر أكثر من عشرين متتبع تورنت خاص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dasharr؟
Dasharr هو لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Rust و Vue، مصممة خصيصًا لمستخدمي متتبعات التورنت الخاصة. تقوم باستقصاء دوري لكل مفهرس تقوم بتمكينه، وتخزن السجل في PostgreSQL، وتعرض الاتجاهات طويلة الأجل في الرفع، التنزيل، النسبة، نقاط المكافأة، والمكافآت التي نادرًا ما تكشف عنها المتتبعات نفسها بما يتجاوز القيمة الحالية.
استضافة Dasharr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مفتاح API والسجل الكامل لحسابات المتتبعات الخاصة بك بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة بدلاً من خدمة طرف ثالث. يتم جمع الإحصائيات كل ست ساعات في الخلفية حتى تتمكن من ربط عمليات الرفع، والأدوات الآلية، وإنفاق المكافآت عبر جميع متتبعاتك في جدول زمني واحد.
الميزات الأساسية في Dasharr
دعم التتبع المتعدد
مجمعات مدمجة لأكثر من عشرين متتبعًا خاصًا بما في ذلك RED و BTN و GGn و MAM و OPS و BLU و ANT و FNP، والعديد غيرها تحت لوحة تحكم واحدة.
تاريخ طويل الأمد
يتم تخزين كل استطلاع في PostgreSQL حتى تتمكن من رؤية كيف تتطور نقاط التحميل والنسبة والنقاط الإضافية على مدار أسابيع وشهور بدلاً من مجرد اللقطة الحالية.
جمع مجدول
يتم تحديث الإحصائيات تلقائيًا كل ست ساعات في الخلفية، بحيث تعكس لوحة التحكم دائمًا النشاط الأخير دون الحاجة إلى مزامنة يدوية.
تخطيط المكافآت
تتبع أرباح المكافآت والإنفاق عبر أدوات التتبع لتخطيط مقدار ما يمكن تخصيصه للطلبات خلال أي فترة زمنية مختارة.
OpenAPI موثق
يتم عرض كل نقطة نهاية عبر واجهة مستخدم Swagger UI على المسار /swagger-ui/ بحيث يمكن الاستعلام عن البيانات من نصوص برمجية مخصصة، أو Grafana، أو لوحات معلومات أخرى.
خاص بالتصميم
مفاتيح API للمتتبع لا تغادر خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا — تتحدث الواجهة الخلفية مباشرة إلى كل مفهرس وتخزن بيانات الاعتماد في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك.
لماذا تشغّل Dasharr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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