نشر Domoticz بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام أتمتة منزلية خفيف الوزن ومفتوح المصدر لمراقبة والتحكم في أجهزة المنزل الذكي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Domoticz؟
Domoticz هو خادم أتمتة منزلية خفيف الوزن يتيح لك مراقبة والتحكم في مجموعة واسعة من أجهزة المنزل الذكي — مفاتيح، مستشعرات، منظمات حرارة، عدادات طاقة، محطات طقس، والمزيد — كل ذلك من واجهة ويب واحدة. وهو يدعم مئات من بروتوكولات الأجهزة والتكاملات بما في ذلك Z-Wave، Zigbee، RFXCOM، عدادات P1، و MQTT، مما يجعله متوافقًا مع معظم أنظمة المنزل الذكي الشائعة.
تشغيل Domoticz على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في قواعد الأتمتة الخاصة بك، وبيانات المستشعرات التاريخية، والوصول إلى الأجهزة — بدون اعتماد على السحابة، وبدون رسوم اشتراك، وبدون مخاطر خصوصية من خدمات الجهات الخارجية. استهلاكه المنخفض للموارد يجعله مناسبًا تمامًا للنشر الدائم على خادم افتراضي متواضع (VPS).
الميزات الأساسية في Domoticz
دعم الأجهزة متعددة البروتوكولات
قم بتوصيل Z-Wave و Zigbee و RFXCOM و MQTT ومئات من بروتوكولات الأجهزة الأخرى من واجهة موحدة واحدة.
محرك قواعد الأتمتة
أنشئ قواعد أتمتة تعتمد على الوقت، وتستجيب للأحداث، وتُفعّل بواسطة المستشعرات دون كتابة أي تعليمات برمجية، للحفاظ على منزلك يعمل وفقًا لجدولك الزمني.
مراقبة الطاقة
تتبع استهلاك الكهرباء والغاز والمياه في الوقت الفعلي باستخدام الرسوم البيانية المدمجة وتخزين البيانات التاريخية المدعوم بواسطة SQLite.
لوحات معلومات الطقس وأجهزة الاستشعار
تصور بيانات درجة الحرارة والرطوبة والرياح والأمطار وجودة الهواء من أجهزة استشعار محلية أو خدمات الطقس عبر الإنترنت في لوحات معلومات قابلة للتخصيص.
واجهة متوافقة مع الجوال
الوصول إلى جميع الأجهزة والتحكم فيها من أي متصفح أو جهاز محمول، مع إشعارات دفع اختيارية عبر خدمات الجهات الخارجية.
دعم المكونات الإضافية والبرمجة النصية
قم بتوسيع الوظائف باستخدام مكونات Python الإضافية وبرمجة Lua لدمج الأجهزة المخصصة أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو منطق الأتمتة المعقد.
لماذا تشغّل Domoticz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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