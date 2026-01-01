نشر Chatpad AI بنقرة واحدة.
واجهة ChatGPT تركز على الخصوصية وتخزن جميع المحادثات محليًا بدون تتبع أو جمع بيانات.
اختر خطة VPS لـ Chatpad AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Chatpad AI؟
Chatpad AI هي واجهة ويب نظيفة ومفتوحة المصدر لنماذج GPT من OpenAI، تحتفظ بكل محادثة ومفتاح API مخزنين في التخزين المحلي للمتصفح بدلاً من الخوادم الخارجية. لا يوجد تتبع، ولا ملفات تعريف ارتباط (كوكيز)، ولا تسجيل من جانب الخادم — تنتقل مطالباتك واستجاباتك مباشرة من متصفحك إلى واجهة برمجة تطبيقات OpenAI ولا مكان آخر.
يمنح استضافة Chatpad AI ذاتيًا الفرق واجهة ChatGPT مشتركة ومتاحة دائمًا على البنية التحتية للشركة، مما يركز فواتير استخدام API ويوفر وصولاً موثوقًا به بغض النظر عن توفر خدمة OpenAI للمستهلك أو تغييرات سياستها.
الميزات الأساسية في Chatpad AI
تخزين البيانات المحلية
جميع المحادثات ومفاتيح API توجد في التخزين المحلي لمتصفحك، لذلك لا ترى أي خدمة طرف ثالث مطالباتك أو ردودك أبدًا.
لا يلزم وجود حساب
أضف مفتاح OpenAI API الخاص بك في الإعدادات وابدأ الدردشة فورًا — لا تسجيل، لا اشتراكات، لا تحذيرات استخدام تقطع سير عملك.
تصدير المحادثة
قم بتصدير واستيراد المحادثات كملفات حتى تتمكن من عمل نسخة احتياطية للمحادثات المهمة أو متابعتها بعد تبديل الأجهزة.
واجهة نظيفة ومركزة
تصميم خالٍ من المشتتات يزيل عروض البيع الإضافية المميزة وبوابات الميزات، مع الحفاظ على التركيز بالكامل على المحادثة.
دعم متعدد النماذج
التبديل بين نماذج GPT-4 وGPT-4 Turbo وGPT-3.5 Turbo ونماذج OpenAI الأخرى من نفس الواجهة دون تغيير الأدوات.
لماذا تشغّل Chatpad AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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