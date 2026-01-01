نشر Netdata بنقرة واحدة.
مراقبة البنية التحتية في الوقت الفعلي بدقة 1 ثانية، وأكثر من 800 عملية تكامل، ولا يتطلب أي إعدادات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Netdata؟
Netdata هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة البنية التحتية في الوقت الفعلي، تجمع آلاف المقاييس في الثانية من خوادمك وحاوياتك وتطبيقاتك وخدماتك السحابية. على عكس مكدسات المراقبة التقليدية التي تتطلب طبقات منفصلة لجمع البيانات وتخزينها وتصورها، يجمع Netdata الثلاثة في عامل واحد خفيف الوزن — يقدم لوحات معلومات مباشرة في غضون ثوانٍ من النشر، دون الحاجة إلى تكوين يدوي للخدمات الشائعة.
مع أكثر من 78,000 نجمة على GitHub و 500 مليون عملية سحب من Docker، يعد Netdata أحد حلول المراقبة المستضافة ذاتيًا الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع مقاييس البنية التحتية داخل شبكتك، مع تحكم كامل في سياسات الاحتفاظ وقواعد التنبيه والوصول إلى لوحة المعلومات.
الميزات الأساسية في Netdata
دقة المقياس في الثانية الواحدة
يرصد ارتفاعات وحدة المعالجة المركزية، وضغط الذاكرة، واندفاعات زمن الوصول التي تفوتها فترات الاستقصاء التي تبلغ 10 أو 60 ثانية تمامًا.
أكثر من 800 عملية تكامل مكتشفة تلقائيًا
يكتشف ويراقب تلقائيًا قواعد البيانات وخوادم الويب وقوائم انتظار الرسائل والخدمات السحابية التي تعمل على المضيف — لا توجد ملفات تكوين مطلوبة.
اكتشاف الشذوذ المدعوم بالتعلم الآلي
يدرب نموذجًا للشذوذ لكل مقياس ويكشف عن أنماط غير عادية قبل أن تتسبب في انقطاعات، دون الحاجة إلى ضبط يدوي للعتبات.
مراقبة حاويات Docker
يكتشف جميع الحاويات قيد التشغيل عبر مقبس Docker ويتتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وإدخال/إخراج الشبكة واستخدام القرص لكل حاوية.
مكتبة التنبيهات المُعدة مسبقًا
تأتي مع مئات التنبيهات المجربة التي تغطي أنظمة التشغيل وقواعد البيانات ومقاييس التطبيقات — وتكون نشطة فور النشر.
لماذا تشغّل Netdata على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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