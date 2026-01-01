Netdata هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة البنية التحتية في الوقت الفعلي، تجمع آلاف المقاييس في الثانية من خوادمك وحاوياتك وتطبيقاتك وخدماتك السحابية. على عكس مكدسات المراقبة التقليدية التي تتطلب طبقات منفصلة لجمع البيانات وتخزينها وتصورها، يجمع Netdata الثلاثة في عامل واحد خفيف الوزن — يقدم لوحات معلومات مباشرة في غضون ثوانٍ من النشر، دون الحاجة إلى تكوين يدوي للخدمات الشائعة.

مع أكثر من 78,000 نجمة على GitHub و 500 مليون عملية سحب من Docker، يعد Netdata أحد حلول المراقبة المستضافة ذاتيًا الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع مقاييس البنية التحتية داخل شبكتك، مع تحكم كامل في سياسات الاحتفاظ وقواعد التنبيه والوصول إلى لوحة المعلومات.