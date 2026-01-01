نشر Matrix Conduit بنقرة واحدة.
خادم Matrix منزلي خفيف الوزن مبني على Rust لدردشة آمنة وموحدة بأقل استهلاك للموارد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Matrix Conduit؟
Matrix Conduit هو خادم Matrix منزلي بسيط وسريع وموثوق مكتوب بلغة Rust. مصمم كبديل خفيف الوزن لـ Synapse، يأتي كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات RocksDB مدمجة، مما يلغي الحاجة إلى PostgreSQL أو خدمات خارجية أخرى ويقلل بشكل كبير من استهلاك الموارد المطلوبة لتشغيل خادم الدردشة الخاص بك.
استضافة Conduit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لسجل الرسائل والوسائط ومفاتيح التشفير مع الاستمرار في الاتحاد مع شبكة Matrix العالمية. التشفير من طرف إلى طرف ممكّن افتراضيًا، وأي عميل Matrix قياسي مثل Element أو FluffyChat أو Cinny يتصل مباشرة، بحيث يستمر مجتمعك في استخدام الأدوات التي يعرفها بالفعل.
الميزات الأساسية في Matrix Conduit
بصمة خفيفة
ثنائي Rust واحد مع مخزن RocksDB مدمج يعمل بشكل مريح على خطط VPS الصغيرة حيث قد يواجه Synapse صعوبة.
التشفير الشامل
الغرف الخاصة والرسائل المباشرة مشفرة افتراضيًا بحيث تظل محتويات الرسائل غير قابلة للقراءة لأي شخص باستثناء مستلميها.
اتحاد ماتريكس
تواصل مع المستخدمين على أي خادم Matrix منزلي آخر في جميع أنحاء العالم عبر بروتوكول Matrix المفتوح وشبكة الاتحاد.
لا توجد قاعدة بيانات خارجية
يخزن جميع البيانات في نسخة RocksDB مدمجة، مما يلغي تعقيد إعداد PostgreSQL وضبطه ونسخه الاحتياطي.
العملاء القياسيون المدعومون
يعمل مع Element و FluffyChat و Cinny و Nheko وكل عميل آخر يدعم واجهة برمجة تطبيقات العميل والخادم Matrix.
التحكم في رمز التسجيل
اجعل إنشاء الحسابات الجديدة مقيدًا برمز سري مشترك بحيث يتمكن فقط الأشخاص الذين تدعوهم من التسجيل على خادمك.
لماذا تشغّل Matrix Conduit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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