Matrix Conduit هو خادم Matrix منزلي بسيط وسريع وموثوق مكتوب بلغة Rust. مصمم كبديل خفيف الوزن لـ Synapse، يأتي كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات RocksDB مدمجة، مما يلغي الحاجة إلى PostgreSQL أو خدمات خارجية أخرى ويقلل بشكل كبير من استهلاك الموارد المطلوبة لتشغيل خادم الدردشة الخاص بك.

استضافة Conduit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لسجل الرسائل والوسائط ومفاتيح التشفير مع الاستمرار في الاتحاد مع شبكة Matrix العالمية. التشفير من طرف إلى طرف ممكّن افتراضيًا، وأي عميل Matrix قياسي مثل Element أو FluffyChat أو Cinny يتصل مباشرة، بحيث يستمر مجتمعك في استخدام الأدوات التي يعرفها بالفعل.