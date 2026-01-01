NoteDiscovery هو تطبيق خفيف الوزن، ذاتي الاستضافة لتدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة الذي يخزن كل المحتوى كملفات ماركداون عادية على القرص — لا توجد قاعدة بيانات، لا خدمات خارجية، لا احتكار من البائع. يدعم المحرر المعاينة المباشرة، معادلات LaTeX، رسوم Mermaid البيانية، كتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، والحفظ التلقائي. تعرض طريقة عرض الرسوم البيانية التفاعلية الروابط بين الملاحظات عبر الروابط الويكي، وتُظهر لوحة الروابط الخلفية الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — سير عمل التفكير المترابط الذي يجعل أدوات مثل Obsidian شائعة، ومتاح بالكامل على الخادم الخاص بك.

يسمح خادم MCP (بروتوكول سياق النموذج) المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude و Cursor بالاستعلام عن ملاحظاتك وتحديثها مباشرة، مما يجعل NoteDiscovery أحد تطبيقات الملاحظات القليلة ذاتية الاستضافة التي تحتوي على تكامل أصلي لوكيل الذكاء الاصطناعي جاهزًا للاستخدام.