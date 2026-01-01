خصم يصل إلى 68% على NoteDiscovery

نشر NoteDiscovery بنقرة واحدة.

قاعدة معرفية بترميز ماركداون ذاتية الاستضافة مع عرض بياني وروابط خلفية وتكامل ذكاء اصطناعي مدمج عبر MCP.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر NoteDiscovery بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ NoteDiscovery

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NoteDiscovery؟

NoteDiscovery هو تطبيق خفيف الوزن، ذاتي الاستضافة لتدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة الذي يخزن كل المحتوى كملفات ماركداون عادية على القرص — لا توجد قاعدة بيانات، لا خدمات خارجية، لا احتكار من البائع. يدعم المحرر المعاينة المباشرة، معادلات LaTeX، رسوم Mermaid البيانية، كتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، والحفظ التلقائي. تعرض طريقة عرض الرسوم البيانية التفاعلية الروابط بين الملاحظات عبر الروابط الويكي، وتُظهر لوحة الروابط الخلفية الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — سير عمل التفكير المترابط الذي يجعل أدوات مثل Obsidian شائعة، ومتاح بالكامل على الخادم الخاص بك.

يسمح خادم MCP (بروتوكول سياق النموذج) المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude و Cursor بالاستعلام عن ملاحظاتك وتحديثها مباشرة، مما يجعل NoteDiscovery أحد تطبيقات الملاحظات القليلة ذاتية الاستضافة التي تحتوي على تكامل أصلي لوكيل الذكاء الاصطناعي جاهزًا للاستخدام.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في NoteDiscovery

عرض الرسم البياني والروابط الخلفية

تصور الروابط بين الملاحظات كـ رسم بياني تفاعلي واطلع على الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — مما يسهل التنقل في قاعدة معرفية متنامية.

خادم MCP مُدمج

دعم بروتوكول سياق النموذج الأصلي يتيح للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل كلود وكيرسور قراءة وكتابة ملاحظاتك مباشرةً، دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعدادات إضافية.

محرر ماركداون غني

معاينة مباشرة، عرض معادلات LaTeX الرياضية، رسوم بيانية Mermaid، تمييز بناء الجملة لأكثر من 50 لغة، وتحرير الشاشة المقسمة في واجهة واحدة قائمة على المتصفح.

مشاركة الملاحظات العامة

أنشئ عنوان URL قابلاً للمشاركة ومحميًا برمز مميز مع رمز QR لأي ملاحظة، حتى تتمكن من مشاركة الصفحات الفردية دون الكشف عن قاعدة المعارف بأكملها.

دعم الرسم والوسائط

تضمين الصور والصوت والفيديو وملفات PDF مع معاينة مضمنة، وإنشاء رسومات داخل التطبيق محفوظة كملفات PNG بجانب ملاحظاتك المكتوبة بصيغة Markdown.

لماذا تشغّل NoteDiscovery على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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