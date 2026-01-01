نشر NoteDiscovery بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية بترميز ماركداون ذاتية الاستضافة مع عرض بياني وروابط خلفية وتكامل ذكاء اصطناعي مدمج عبر MCP.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NoteDiscovery؟
NoteDiscovery هو تطبيق خفيف الوزن، ذاتي الاستضافة لتدوين الملاحظات وقاعدة المعرفة الذي يخزن كل المحتوى كملفات ماركداون عادية على القرص — لا توجد قاعدة بيانات، لا خدمات خارجية، لا احتكار من البائع. يدعم المحرر المعاينة المباشرة، معادلات LaTeX، رسوم Mermaid البيانية، كتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، والحفظ التلقائي. تعرض طريقة عرض الرسوم البيانية التفاعلية الروابط بين الملاحظات عبر الروابط الويكي، وتُظهر لوحة الروابط الخلفية الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — سير عمل التفكير المترابط الذي يجعل أدوات مثل Obsidian شائعة، ومتاح بالكامل على الخادم الخاص بك.
يسمح خادم MCP (بروتوكول سياق النموذج) المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude و Cursor بالاستعلام عن ملاحظاتك وتحديثها مباشرة، مما يجعل NoteDiscovery أحد تطبيقات الملاحظات القليلة ذاتية الاستضافة التي تحتوي على تكامل أصلي لوكيل الذكاء الاصطناعي جاهزًا للاستخدام.
الميزات الأساسية في NoteDiscovery
عرض الرسم البياني والروابط الخلفية
تصور الروابط بين الملاحظات كـ رسم بياني تفاعلي واطلع على الملاحظات التي تشير إلى الملاحظة الحالية — مما يسهل التنقل في قاعدة معرفية متنامية.
خادم MCP مُدمج
دعم بروتوكول سياق النموذج الأصلي يتيح للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل كلود وكيرسور قراءة وكتابة ملاحظاتك مباشرةً، دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعدادات إضافية.
محرر ماركداون غني
معاينة مباشرة، عرض معادلات LaTeX الرياضية، رسوم بيانية Mermaid، تمييز بناء الجملة لأكثر من 50 لغة، وتحرير الشاشة المقسمة في واجهة واحدة قائمة على المتصفح.
مشاركة الملاحظات العامة
أنشئ عنوان URL قابلاً للمشاركة ومحميًا برمز مميز مع رمز QR لأي ملاحظة، حتى تتمكن من مشاركة الصفحات الفردية دون الكشف عن قاعدة المعارف بأكملها.
دعم الرسم والوسائط
تضمين الصور والصوت والفيديو وملفات PDF مع معاينة مضمنة، وإنشاء رسومات داخل التطبيق محفوظة كملفات PNG بجانب ملاحظاتك المكتوبة بصيغة Markdown.
لماذا تشغّل NoteDiscovery على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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