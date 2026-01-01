Grafana هي منصة المراقبة مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، ويثق بها أكثر من 20 مليون مستخدم لتحويل بيانات السلاسل الزمنية إلى لوحات معلومات قابلة للتنفيذ. تتصل بأكثر من 100 مصدر بيانات — Prometheus، InfluxDB، Elasticsearch، PostgreSQL، موفري الخدمات السحابية، والمزيد — مما يتيح للفرق تصور البيانات والتنبيه بشأنها من كل ركن من أركان بنيتها التحتية في واجهة موحدة واحدة.

استضافة Grafana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل رسوم خروج البيانات السحابية والتسعير لكل مقعد مع الحفاظ على تكوينات لوحة المعلومات، وسجل الاستعلامات، وبيانات المقاييس بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر ضروري للبيئات الحساسة للامتثال والفرق التي تراقب الأنظمة الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها من الإنترنت العام.