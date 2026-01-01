نشر Grafana بنقرة واحدة.
منصة رائدة للمراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس والسجلات والتتبعات من أي مصدر بيانات.
اختر خطة VPS لـ Grafana
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grafana؟
Grafana هي منصة المراقبة مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، ويثق بها أكثر من 20 مليون مستخدم لتحويل بيانات السلاسل الزمنية إلى لوحات معلومات قابلة للتنفيذ. تتصل بأكثر من 100 مصدر بيانات — Prometheus، InfluxDB، Elasticsearch، PostgreSQL، موفري الخدمات السحابية، والمزيد — مما يتيح للفرق تصور البيانات والتنبيه بشأنها من كل ركن من أركان بنيتها التحتية في واجهة موحدة واحدة.
استضافة Grafana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل رسوم خروج البيانات السحابية والتسعير لكل مقعد مع الحفاظ على تكوينات لوحة المعلومات، وسجل الاستعلامات، وبيانات المقاييس بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر ضروري للبيئات الحساسة للامتثال والفرق التي تراقب الأنظمة الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها من الإنترنت العام.
الميزات الأساسية في Grafana
أكثر من 100 مصدر بيانات
ربط Grafana بـ Prometheus و InfluxDB و Elasticsearch و MySQL وموفري الخدمات السحابية وعشرات غيرها دون الحاجة إلى كتابة محولات مخصصة.
مكتبة تصور غنية
اختر من الرسوم البيانية، والخرائط الحرارية، والمدرجات التكرارية، والخرائط الجغرافية، ولوحات الإحصائيات، ومئات من الإضافات المجتمعية لتقديم كل مقياس بالتنسيق الأكثر سهولة.
تنبيهات قوية
تحديد التنبيهات المستندة إلى العتبة أو الكشف عن الشذوذ وتوجيه الإشعارات إلى Slack و PagerDuty والبريد الإلكتروني و webhooks والمزيد من محرك تنبيه واحد.
قوالب لوحة التحكم
استخدم المتغيرات واستعلامات القوالب لإنشاء لوحة معلومات واحدة قابلة لإعادة الاستخدام تقوم بالتصفية ديناميكيًا حسب المضيف أو الخدمة أو المنطقة أو أي بُعد آخر.
قابلية المراقبة الموحدة
ربط المقاييس والسجلات والتتبعات الموزعة جنبًا إلى جنب في منصة واحدة، مما يقلل متوسط وقت تشخيص الحوادث وحلها.
لماذا تشغّل Grafana على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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