GitBucket هو منصة Git مفتوحة المصدر مبنية على Scala توفر تجربة مألوفة على غرار GitHub على بنية تحتية تتحكم بها. وهي تجمع استضافة المستودعات، وطلبات السحب، والمشكلات، والويكيات، ونموذج حساب يحاكي تقاليد GitHub، بحيث يمكن للفرق الحالية اعتماده دون الحاجة إلى إعادة تدريب.

يعمل GitBucket على JVM مع قاعدة بيانات H2 مدمجة جاهزة للاستخدام، ولا يحتاج إلى خدمات خارجية للبدء ويتوسع من خلال الإضافات لمصادقة LDAP، وتكاملات CI، وقواعد البيانات الخارجية. تحافظ الاستضافة الذاتية على الكود المصدري، ورموز الوصول، وسجل التدقيق داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.