نشر GitBucket بنقرة واحدة.
منصة Git مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بواجهة على غرار GitHub، مدعومة بواسطة JVM.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GitBucket؟
GitBucket هو منصة Git مفتوحة المصدر مبنية على Scala توفر تجربة مألوفة على غرار GitHub على بنية تحتية تتحكم بها. وهي تجمع استضافة المستودعات، وطلبات السحب، والمشكلات، والويكيات، ونموذج حساب يحاكي تقاليد GitHub، بحيث يمكن للفرق الحالية اعتماده دون الحاجة إلى إعادة تدريب.
يعمل GitBucket على JVM مع قاعدة بيانات H2 مدمجة جاهزة للاستخدام، ولا يحتاج إلى خدمات خارجية للبدء ويتوسع من خلال الإضافات لمصادقة LDAP، وتكاملات CI، وقواعد البيانات الخارجية. تحافظ الاستضافة الذاتية على الكود المصدري، ورموز الوصول، وسجل التدقيق داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في GitBucket
سير عمل على غرار GitHub
تتوافق المستودعات وطلبات السحب والمشكلات والمعالم مباشرةً مع اصطلاحات GitHub بحيث يظل المساهمون منتجين من اليوم الأول.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسع الإضافات الرسمية والمجتمعية GitBucket لتشمل مشغلات CI، والإشعارات، والبحث في الكود، وموفري المصادقة.
وصول Git عبر SSH و HTTPS
يقوم المطورون بعمليات الدفع والسحب عبر Git القياسي باستخدام HTTPS أو SSH على منفذ مخصص لأدوات العميل العادية.
ويكي ومُشكلات مدمجة
يأتي كل مستودع مع ويكي ومتتبع كامل للمشكلات، مما يحافظ على الوثائق وعمل المشروع بجانب الكود.
قابلية النقل المعتمدة على JVM
يعمل تطبيق Scala أحادي WAR في أي مكان تعمل فيه JVM، مما يجعل الترقيات والنسخ الاحتياطية متوقعة على أي خادم افتراضي خاص (VPS).
لماذا تشغّل GitBucket على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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