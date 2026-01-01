نشر Apache Guacamole بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة سطح المكتب البعيد بدون عميل للوصول إلى اتصالات RDP و SSH و VNC و Telnet مباشرة من متصفح الويب الخاص بك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Guacamole؟
Apache Guacamole هو بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل تتيح لك الوصول إلى خوادم RDP و VNC و SSH و Telnet من أي متصفح ويب حديث — بدون مكونات إضافية، وبدون برامج عميل أصلية، وبدون إعداد لكل جهاز. يتعامل المتصفح مع العرض بينما يقوم خادم خفي على جانب الخادم بترجمة البروتوكولات، مما يجعل الوصول عن بعد بسيطًا مثل فتح عنوان URL.
استضافة Guacamole ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحول خادمك إلى مضيف قفز مركزي لإدارة الأجهزة البعيدة في أي مكان في العالم. تجعله إدارة المستخدم المضمنة وسجلات التدقيق ومشاركة الاتصال مفيدًا بنفس القدر للمسؤولين الفرديين والفرق الصغيرة، مع الحفاظ على كل بيانات الاعتماد والجلسات تحت سيطرتك المباشرة.
الميزات الأساسية في Apache Guacamole
الوصول إلى المتصفح بدون عميل
اتصل بأي مضيف RDP أو VNC أو SSH أو Telnet مباشرة من علامة تبويب المتصفح — بدون برامج عميل، بدون إضافات، بدون حلول بديلة لجدار الحماية.
دعم البروتوكولات المتعددة
تغطي المحولات المدمجة لبروتوكولات RDP و VNC و SSH و Telnet و Kubernetes الاحتياجات اليومية للمسؤولين والمطورين وفرق الأمن.
بيانات اعتماد مركزية
قم بتخزين كلمات مرور الخادم ومفاتيح SSH والشهادات مرة واحدة في Guacamole وامنح المستخدمين إمكانية الوصول دون مشاركة الأسرار الأساسية أبدًا.
إدارة المستخدمين والمجموعات
تحافظ الأذونات المستندة إلى الأدوار، وتكامل LDAP و SAML، وقواعد الوصول لكل اتصال على تنظيم الفرق الكبيرة مع نمو مخزون الاتصالات.
تسجيل الجلسات والتدقيق
تسجيل الجلسة الاختياري وسجلات النشاط التفصيلية تجعل من السهل تدقيق من قام بالاتصال وأين، وماذا فعلوا.
لماذا تشغّل Apache Guacamole على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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