Apache Guacamole هو بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل تتيح لك الوصول إلى خوادم RDP و VNC و SSH و Telnet من أي متصفح ويب حديث — بدون مكونات إضافية، وبدون برامج عميل أصلية، وبدون إعداد لكل جهاز. يتعامل المتصفح مع العرض بينما يقوم خادم خفي على جانب الخادم بترجمة البروتوكولات، مما يجعل الوصول عن بعد بسيطًا مثل فتح عنوان URL.

استضافة Guacamole ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحول خادمك إلى مضيف قفز مركزي لإدارة الأجهزة البعيدة في أي مكان في العالم. تجعله إدارة المستخدم المضمنة وسجلات التدقيق ومشاركة الاتصال مفيدًا بنفس القدر للمسؤولين الفرديين والفرق الصغيرة، مع الحفاظ على كل بيانات الاعتماد والجلسات تحت سيطرتك المباشرة.