Stump هو خادم وسائط سريع ومفتوح المصدر للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونية، مبني بلغة Rust. ينظم مكتباتك من صيغ EPUB و PDF و CBZ و CBR في واجهة ويب قابلة للتصفح مع قارئ مدمج، ويكشف عن فهرس OPDS بحيث يمكن لأي قارئ إلكتروني أو تطبيق متوافق بث مجموعتك مباشرة. يحافظ Kobo و KoReader على مزامنة تقدم القراءة عبر الأجهزة دون الحاجة إلى إشارات مرجعية يدوية.

استضافة Stump ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مكتبتك بأكملها يمكن الوصول إليها من أي جهاز، في أي مكان، دون الحاجة إلى تحميل الملفات إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية. يعمل الخادم المبني بلغة Rust بموارد قليلة، مما يجعله عمليًا حتى على خطط الخوادم الافتراضية الخاصة للمبتدئين.