نشر Stump بنقرة واحدة.
خادم للقصص المصورة والمانغا والكتب الإلكترونية مستضاف ذاتيًا، مع دعم OPDS ومزامنة قارئ الكتب الإلكترونية وقارئ ويب مدمج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Stump؟
Stump هو خادم وسائط سريع ومفتوح المصدر للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونية، مبني بلغة Rust. ينظم مكتباتك من صيغ EPUB و PDF و CBZ و CBR في واجهة ويب قابلة للتصفح مع قارئ مدمج، ويكشف عن فهرس OPDS بحيث يمكن لأي قارئ إلكتروني أو تطبيق متوافق بث مجموعتك مباشرة. يحافظ Kobo و KoReader على مزامنة تقدم القراءة عبر الأجهزة دون الحاجة إلى إشارات مرجعية يدوية.
استضافة Stump ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مكتبتك بأكملها يمكن الوصول إليها من أي جهاز، في أي مكان، دون الحاجة إلى تحميل الملفات إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية. يعمل الخادم المبني بلغة Rust بموارد قليلة، مما يجعله عمليًا حتى على خطط الخوادم الافتراضية الخاصة للمبتدئين.
الميزات الأساسية في Stump
دعم EPUB, PDF, CBZ/CBR
اقرأ القصص المصورة، المانجا، ملفات PDF، والكتب الإلكترونية مباشرة في المتصفح باستخدام قارئ مدمج متجاوب ومُحسّن لكل تنسيق.
دعم كتالوج OPDS
اعرض مكتبتك عبر OPDS و OPDS Page Streaming بحيث يمكن لأي تطبيق متوافق — Moon+ Reader, Kybook, Panels — تصفح مجموعتك وبثها.
مزامنة Kobo و KoReader
مزامنة تقدم القراءة والإشارات المرجعية مع أجهزة قراءة Kobo و KoReader تلقائيًا، مما يحافظ على موقعك متسقًا عبر جميع الأجهزة.
التحكم الدقيق في الوصول
إدارة حسابات مستخدمين متعددة بصلاحيات قائمة على الأدوار، والتحكم في المكتبات التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها وما يمكنه تعديله.
مجموعات وقوائم القراءة
نظّم السلاسل في مجموعات وقم بتنسيق قوائم قراءة مرتبة لتوجيه القراء عبر المجلدات المتعددة أو القصص المتقاطعة.
لماذا تشغّل Stump على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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