نشر TriliumNext Notes بنقرة واحدة.
قاعدة معرفة شخصية مستضافة ذاتيًا مع ملاحظات هرمية، ودعم البرمجة النصية، وواجهة برمجة تطبيقات REST قوية للأتمتة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TriliumNext Notes؟
TriliumNext Notes هو تطبيق لإدارة المعرفة الشخصية ذاتي الاستضافة، مبني حول بنية شجرية هرمية يمكنها استيعاب آلاف الملاحظات. يدعم التحرير الغني بنظام WYSIWYG، وكتل التعليمات البرمجية، والصيغ الرياضية، ومحرك برمجة نصية لبناء سير عمل مخصص وإدارة ملاحظات مؤتمتة.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مساحة تخزين ملاحظات غير محدودة، ومزامنة مستمرة عبر الأجهزة، وملكية كاملة لقاعدة معارفك. يمكن استنساخ الملاحظات عبر مواقع متعددة، وتحسينها بسمات مخصصة، والوصول إليها عبر واجهة برمجة تطبيقات ETAPI REST للتكاملات الخارجية.
الميزات الأساسية في TriliumNext Notes
تنظيم هرمي
تنظيم آلاف الملاحظات في بنية شجرية مع الاستنساخ، بحيث يمكن أن تظهر الملاحظات الفردية في سياقات متعددة دون تكرار.
محرك البرمجة النصية
اكتب نصوص JavaScript البرمجية التي تعمل بناءً على أحداث أو جداول زمنية لأتمتة إنشاء الملاحظات ووضع العلامات عليها وتنظيمها.
سجل المراجعات
يتم إصدار كل تعديل للملاحظة تلقائيًا، مما يتيح لك مراجعة واستعادة أي إصدار سابق من المحتوى الخاص بك.
ETAPI REST API
تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة للأدوات الخارجية إنشاء الملاحظات وقراءتها وتحديثها وتنظيمها برمجياً.
أداة قص الويب
يلتقط امتداد المتصفح صفحات الويب مباشرةً في قاعدة معارفك في Trilium بنقرة واحدة.
لماذا تشغّل TriliumNext Notes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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