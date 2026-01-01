TriliumNext Notes هو تطبيق لإدارة المعرفة الشخصية ذاتي الاستضافة، مبني حول بنية شجرية هرمية يمكنها استيعاب آلاف الملاحظات. يدعم التحرير الغني بنظام WYSIWYG، وكتل التعليمات البرمجية، والصيغ الرياضية، ومحرك برمجة نصية لبناء سير عمل مخصص وإدارة ملاحظات مؤتمتة.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مساحة تخزين ملاحظات غير محدودة، ومزامنة مستمرة عبر الأجهزة، وملكية كاملة لقاعدة معارفك. يمكن استنساخ الملاحظات عبر مواقع متعددة، وتحسينها بسمات مخصصة، والوصول إليها عبر واجهة برمجة تطبيقات ETAPI REST للتكاملات الخارجية.